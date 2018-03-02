Ещё
Ведущий Первого канала оправдался за оскорбление Собчак
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ведущий Первого канала оправдался за хамский ответ Собчак 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: youtube.com
Анатолий Кузичев прокомментировал вынесенное Центризбиркомом (ЦИК) предупреждение за оценки и характеристики в отношении кандидата в президенты Ксении Собчак. Мужчина заявил, что знаменитость его спровоцировала.
Телеведущий считает, что в сложившейся ситуации виновата лично Ксения.
>> Ведущего Первого канала осадили за оскорбление Собчак
"Здесь не вопрос согласия или несогласия, а вопрос, принимаю я это замечание или нет. Конечно же, принимаю, конечно же, я со всей ответственностью к этому замечанию Эллы Памфиловой отнесусь. Просто имею право напомнить вашим зрителям, и читателям, и всем прочим, что не я начал эту бессмысленную перепалку, не я предложил перейти на личности, а кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак", — оправдался Кузичев в эфире телеканала "Царьград".
Ведущий уверен, что светская львица перешла грани дозволенного. Он подчеркнул, что является гражданином "свободной страны России, где никому не позволено безнаказанно оскорблять другого гражданина свободной страны". При этом ведущий Первого канала признал, что перепалка была неуместной.
Ранее Центризбирком поддержал жалобу одного из кандидатов в президенты — Ксении Собчак — и вынес устное предупреждение Анатолию Кузичеву. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Она заявила, что ведущий дебатов на Первом канале не должен был давать никаких характеристик Ксении Собчак и оценок, поскольку это недопустимо.

Только вчера со мной спорил Соловьев и оскорблял Жириновский на телеканале Россия-1, так сегодня на Первом канале решили совместить — со мной спорил и оскорбил меня прямо ведущий так называемых дебатов. И снова никто из мужчин и коллег-оппонентов не вступился, не то что за женщину, а просто против хамства и нарушения регламента. Ведущий не имеет права спорить с кандидатом. Придется написать жалобу в ЦИК и Эрнсту, но, вне зависимости от их реакции, с этим ведущим это не дебаты а просто очередное жульничество. Женщины — не слабый пол, и разной степени хамское поведение и невмешательство остальных кандидатов я перенесу. В том числе, благодаря вашей поддержке, на улицах, в телефоне, в соцсетях. Очень хочу поблагодарить тех, кто начал флешмоб #женщинывместе — эта президентская кампания больше, чем мой частный поход против коррупции, несменяемости власти, войны. Наш общий марш за достоинство, против унижений, сексизма, хамства, глупости, равнодушия. Спасибо вам за солидарность и поддержку!

Публикация от  Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Напомним, перепалка произошла 1 марта во время очередного раунда телевизионных дебатов на Первом канале. Собчак сказала, что Кузичев "ходит по студии с клоунским носом" и перебивает участников дебатов. "Нет, мне не нужен клоунский нос. Достаточно одной клоунессы, правда?" — не растерялся ведущий.
Дни.ру: последние новости
Захарова поставила на место Рабиновича Соловьев дал добро скандалящим Собчак и Жириновскому Полное видео истерики Жириновского из-за дебатов с Собчак
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Нафтогаз» предложит «Газпрому» пойти на сделку132
Парень из стали: Трамп вышел на тропу войны23
Картина гибели «вагнеровцев» в Сирии пересмотрена48
НАТО заявило о бесполезности российских С-400264
ЕС готовит контрмеры для США6
Видео
02:18
Медведев предупредил о новом «пузыре»
Недвижимость Экономика
02:39
Янукович обнародовал обращение к Путину
Украина В мире
01:55
Секреты Су-57 собрали на видео
Войска Армия
02:55
Екатерину Васильеву чуть не сварили на съемках в кипятке
Шоу-бизнес
01:05
Горящий Mercedes спас трактор со снегом
Происшествия
01:43
Песков назвал настоящий смысл послания Путина
Политика
00:05
Медленную официантку избили в ресторане
Происшествия
01:18
Соболев разоблачил шоу «Звезды под гипнозом»
Шоу-бизнес
03:56
Андрей Леонов рассказал, как умер Евгений Леонов
Шоу-бизнес
00:32
Танк раздавил машину полиции в Наро-Фоминске
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение