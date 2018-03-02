Ведущий Первого канала оправдался за оскорбление Собчак

"Здесь не вопрос согласия или несогласия, а вопрос, принимаю я это замечание или нет. Конечно же, принимаю, конечно же, я со всей ответственностью к этому замечанию Эллы Памфиловой отнесусь. Просто имею право напомнить вашим зрителям, и читателям, и всем прочим, что не я начал эту бессмысленную перепалку, не я предложил перейти на личности, а кандидат в президенты Российской Федерации Ксения Собчак", — оправдался Кузичев в эфире телеканала "Царьград".
Только вчера со мной спорил Соловьев и оскорблял Жириновский на телеканале Россия-1, так сегодня на Первом канале решили совместить — со мной спорил и оскорбил меня прямо ведущий так называемых дебатов. И снова никто из мужчин и коллег-оппонентов не вступился, не то что за женщину, а просто против хамства и нарушения регламента. Ведущий не имеет права спорить с кандидатом. Придется написать жалобу в ЦИК и Эрнсту, но, вне зависимости от их реакции, с этим ведущим это не дебаты а просто очередное жульничество. Женщины — не слабый пол, и разной степени хамское поведение и невмешательство остальных кандидатов я перенесу. В том числе, благодаря вашей поддержке, на улицах, в телефоне, в соцсетях. Очень хочу поблагодарить тех, кто начал флешмоб #женщинывместе — эта президентская кампания больше, чем мой частный поход против коррупции, несменяемости власти, войны. Наш общий марш за достоинство, против унижений, сексизма, хамства, глупости, равнодушия. Спасибо вам за солидарность и поддержку!