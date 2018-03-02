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Памфилова прокомментировала неучастие кандидатов в дебатах
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Памфилова: наказаний за неучастие кандидатов в дебатах не предусмотрено 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Никаких санкций для кандидатов в президенты РФ за неучастие в дебатах на федеральных каналах и направление вместо себя доверенных лиц не предусмотрено. Об этом сообщила журналистам в пятницу председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.
"Никаких мы наказаний не предусматриваем и не хотим", — сказала она.
Ранее в нескольких дебатах на радио и телевидении вместо некоторых кандидатов участвовали их доверенные лица.
"Получили такое обращение, что отказывается большинство из них (кандидатов — прим. ТАСС) участвовать в радиодебатах, к нашему большому огорчению и сожалению, и предлагает направлять туда своих доверенных лиц", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.
Она напомнила, что кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин сразу отказался от участия в дебатах, "потому что понимал, что он не уходит в отпуск, он исполняет государственные обязанности, и у него нет возможности самому принимать участие".
"Поэтому с его стороны было корректно отказаться, его время в части дебатов пошло в копилку других кандидатов", — заметила глава ЦИК. Она заявила, что "точно так же мог поступить любой из кандидатов, если понимает, что сам не может присутствовать". "Но поскольку все кандидаты приняли решение участвовать в дебатах, надо постараться участвовать", — подчеркнула глава ЦИК.
Секретарь Центризбиркома Майя Гришина в свою очередь напомнила о требовании закона.
"Закон говорит однозначно. Участие доверенного лица допустимо, если кандидат не может принять участие в совместных агитационных мероприятиях в случае выполнения служебных обязанностей или с учетом состояния здоровья", — сказала она.
Гришина отметила, что кандидат в таком случае должен уведомить телеканал о направлении вместо себя доверенного лица, указав причину своего отсутствия.
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