Памфилова прокомментировала неучастие кандидатов в дебатах

Памфилова: наказаний за неучастие кандидатов в дебатах не предусмотрено

"Никаких мы наказаний не предусматриваем и не хотим", — сказала она. Никаких санкций для кандидатов в президенты РФ за неучастие в дебатах на федеральных каналах и направление вместо себя доверенных лиц не предусмотрено. Об этом сообщила журналистам в пятницу председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

"Получили такое обращение, что отказывается большинство из них (кандидатов — прим. ТАСС) участвовать в радиодебатах, к нашему большому огорчению и сожалению, и предлагает направлять туда своих доверенных лиц", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу. Ранее в нескольких дебатах на радио и телевидении вместо некоторых кандидатов участвовали их доверенные лица.

"Поэтому с его стороны было корректно отказаться, его время в части дебатов пошло в копилку других кандидатов", — заметила глава ЦИК. Она заявила, что "точно так же мог поступить любой из кандидатов, если понимает, что сам не может присутствовать". "Но поскольку все кандидаты приняли решение участвовать в дебатах, надо постараться участвовать", — подчеркнула глава ЦИК. Она напомнила, что кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин сразу отказался от участия в дебатах, "потому что понимал, что он не уходит в отпуск, он исполняет государственные обязанности, и у него нет возможности самому принимать участие".

"Закон говорит однозначно. Участие доверенного лица допустимо, если кандидат не может принять участие в совместных агитационных мероприятиях в случае выполнения служебных обязанностей или с учетом состояния здоровья", — сказала она. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина в свою очередь напомнила о требовании закона.

Гришина отметила, что кандидат в таком случае должен уведомить телеканал о направлении вместо себя доверенного лица, указав причину своего отсутствия.