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Памфилова рассказала о жалобе Собчак на ведущего
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Памфилова назвала недопустимым высказывание ведущего Первого канала о Собчак на дебатах 

ТАСС 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сделала замечание ведущему Первого канала за некорректное высказывание в адрес кандидата в президенты Ксении Собчак во время дебатов.
"Полагаю важным сделать пока устное замечание. К нам поступила жалоба от кандидата Собчак по поводу того, что ведущий дебатов на Первом канале не должен был давать некие характеристики, оценки, некорректно высказался в адрес кандидата. Считаем, что это недопустимо, все-таки обязанность ведущего — вести корректно дебаты кандидатов, не давая им оценку", — сказала Памфилова в пятницу на заседании комиссии.
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