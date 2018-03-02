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Кремль призвал смириться с существованием «Сармата»
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Кремль призвал смириться с существованием «Сармата» 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ракетный комплекс «Сармат» с межконтинентальной баллистической ракетой — это часть российской ядерной триады, не угрожающая кому-либо. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».
В ответ на вопрос о том, откажется ли Москва от этого комплекса в обмен на отказ США от развития противоракетной обороны (ПРО), он отметил, что ракета уже есть и она успешно испытана.
«Порог и причины применения ядерного оружия нашей страной четко прописаны в доктрине — или атака, или нападение с помощью конвенциональных вооружений так, что это угрожает существованию Российской Федерации», — уточнил Песков.
Официальный представитель Кремля добавил, что Россия категорически отрицает любые обвинения в нарушении договора о сокращении стратегических ядерных вооружений.
Об успешном испытании «Сармата» 1 марта объявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию. Во время выступления главы государства были впервые показаны кадры пуска ракеты. Российский лидер отметил, что систем, способных отразить удар «Сармата», пока не существует.
Данный комплекс отличается суборбитальной траекторией полета. Это позволяет ему нанести удар по территории США через Северный и Южный полюс в обход всех развернутых сейчас систем ПРО. Такая угроза вынуждает Соединенные Штаты создать круговую противоракетную оборону взамен существующей фрагментарной, что в свою очередь требует значительного финансирования.
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