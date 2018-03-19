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Путин значительно улучшил результаты в Москве и Петербурге по сравнению с выборами 2012 года
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Путин значительно улучшил результаты в Москве и Петербурге по сравнению с выборами 2012 года 

Ведомости 14 часов назад
Фото: Собака
На президентских выборах 18 марта в Москве голоса за Владимира Путина отдали 70,88% избирателей, в Санкт-Петербурге — 75,01% после подсчета 100% бюллетеней, сообщают региональные избирательные комиссии.
На прошлых выборах в марте 2012 г. Путин набрал по Москве 46,95% голосов избирателей, в Петербурге — 58,7%. Таким образом, результаты Путина в Москве улучшились в 1,5 раза, в Петербурге — в 1,3 раза.
За Павла Грудинина в Москве проголосовали 12,47% избирателей (9,04% в Петербурге), за Владимира Жириновского — 4,7% (4,09%), Ксения Собчак получила 4,08% голосов (4,33%), Григорий Явлинский — 3,17% (3,18%), Борис Титов — 1,56% (1,57%), Сергей Бабурин — 0,96% (0,88%), Максим Сурайкин — 0,72% (0,66%).
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