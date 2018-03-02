В Японии ждут ухода несговорчивого Лаврова

Zakzak: в Японии ждут нового главу российского МИД — Лавров несговорчив по Курилам

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Джонсон не стал пожимать руку послу России на встрече в МИД Британии

В ООН сорвали выступление России по вопросу нарушений прав крымчан со стороны Украины

Песков прокомментировал обвинения в адрес Путина в связи с делом об отравлении Скрипаля