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В Японии ждут ухода несговорчивого Лаврова
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Zakzak: в Японии ждут нового главу российского МИД — Лавров несговорчив по Курилам 

RT на русском 2 марта 2018
Фото: Reuters
Японские дипломаты надеются, что после «переизбрания президента Путина» Сергей Лавров, который известен жёсткой позицией по вопросу Курильских островов, больше не будет возглавлять российское внешнеполитическое ведомство. Как пишет издание Zakzak, в МИД Японии считают, что только новый дипломат сможет помочь развитию российско-японских переговоров.
На Мюнхенской конференции по безопасности глава японского МИД Таро Коно провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как пишет Zakzak, стороны пришли к соглашению провести повторную встречу в Токио 21 марта, «сразу же после переизбрания президента Путина, которое состоится в ходе президентских выборов 18 марта».
Как отмечает издание, встреча министров иностранных дел России и Японии была проведена для того, чтобы подготовить обстановку для переговоров на высшем уровне, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ будет находиться в России на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в период с 24 по 26 мая.
«Лавров известен своей жёсткой позицией по проблемам «северных территорий» и подписанию мирного договора, в чём и заключается весь смысл российско-японских переговоров. Внешнеполитическое ведомство России он возглавляет уже 12 лет. Так или иначе, в настоящее время МИД Японии обеспокоен поиском подтверждений информации о том, что после переизбрания Путин осуществит кадровые перестановки, в результате которых Лаврова сменит другой чиновник», — пишет автор статьи.
Он отмечает, что в МИД Японии не скрывают надежд на то, что Лавров покинет сцену. Более того, в качестве возможного преемника Лаврова называют руководителя администрации президента Антона Вайно, который ранее работал послом в Токио и симпатизирует Японии. Кроме того, в апреле послом России в Японии станет Михаил Галузин, который в настоящее время является послом в Индонезии и также симпатизирует Японии.
«Есть надежда, что эта «линия Вайно — Галузин» приведёт к развитию российско-японских переговоров за счёт того, что станет основной в российском МИД. Естественно, предпосылкой для этого будут тесные взаимоотношения между Путиным и Абэ», — заключает японское издание.
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