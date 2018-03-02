В Японии ждут ухода несговорчивого Лаврова

Японские дипломаты надеются, что после «переизбрания президента Путина» Сергей Лавров, который известен жёсткой позицией по вопросу Курильских островов, больше не будет возглавлять российское внешнеполитическое ведомство. Как пишет издание Zakzak, в МИД Японии считают, что только новый дипломат сможет помочь развитию российско-японских переговоров.
На Мюнхенской конференции по безопасности глава японского МИД Таро Коно провёл переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как пишет Zakzak, стороны пришли к соглашению провести повторную встречу в Токио 21 марта, «сразу же после переизбрания президента Путина, которое состоится в ходе президентских выборов 18 марта».
Как отмечает издание, встреча министров иностранных дел России и Японии была проведена для того, чтобы подготовить обстановку для переговоров на высшем уровне, когда премьер-министр Японии Синдзо Абэ будет находиться в России на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге в период с 24 по 26 мая.
«Лавров известен своей жёсткой позицией по проблемам «северных территорий» и подписанию мирного договора, в чём и заключается весь смысл российско-японских переговоров. Внешнеполитическое ведомство России он возглавляет уже 12 лет. Так или иначе, в настоящее время МИД Японии обеспокоен поиском подтверждений информации о том, что после переизбрания Путин осуществит кадровые перестановки, в результате которых Лаврова сменит другой чиновник», — пишет автор статьи.
Он отмечает, что в МИД Японии не скрывают надежд на то, что Лавров покинет сцену. Более того, в качестве возможного преемника Лаврова называют руководителя администрации президента Антона Вайно, который ранее работал послом в Токио и симпатизирует Японии. Кроме того, в апреле послом России в Японии станет Михаил Галузин, который в настоящее время является послом в Индонезии и также симпатизирует Японии.
«Есть надежда, что эта «линия Вайно — Галузин» приведёт к развитию российско-японских переговоров за счёт того, что станет основной в российском МИД. Естественно, предпосылкой для этого будут тесные взаимоотношения между Путиным и Абэ», — заключает японское издание.