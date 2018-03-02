Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

РИА НОВОСТИ. ПОВТОР — ЛАВРОВ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ МИД ИРАНА СИТУАЦИЮ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВКУ ПЯТОГО КАСПИЙСКОГО САММИТА — МИД РФ