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Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
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Лавров обсудил с главой МИД Ирана ситуацию на Ближнем Востоке
РИА Новости
2 марта 2018
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РИА НОВОСТИ. ПОВТОР — ЛАВРОВ ОБСУДИЛ С ГЛАВОЙ МИД ИРАНА СИТУАЦИЮ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ, А ТАКЖЕ ПОДГОТОВКУ ПЯТОГО КАСПИЙСКОГО САММИТА — МИД РФ
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