Грудинин нашел себе замену

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, демонстративно отказавшийся вести дебаты, направил вместо себя доверенное лицо — публициста Максима Шевченко.
Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин отправил вместо себя на дебаты доверенное лицо. Накануне в эфире программы «Правда» на канале ОТР и в прямом эфире канала «Россия-1» (который вел Владимир Соловьев) выдвиженца Компартии представил журналист и публицист Максим Шевченко, также как и Грудинин — беспартийный.
Выступление Шевченко отличалось эмоциональностью и было выдержано в резко критических тонах. «Все кандидаты на пост президента констатируют один и тот же факт — Россия находится в тяжелейшем кризисе, и несмотря на разногласия между нами по ряду принципиальных вопросов, мы абсолютно схожи. Мы находимся на краю пропасти! Почему это происходит?! Почему мы постоянно должны нуждаться?! Почему мы выбиваемся из сил?», — обратился к присутствующим Шевченко.
«Вам обещали здравоохранение, сельское хозяйство — а что получилось в итоге?! Посмотрите в окно сейчас! Посмотрите на страну, в которой вы живете!», — перечислял представитель кандидата от КПРФ.
«Нам рассказывают про ракеты, и дай бог, чтобы они летали по всему свету с ядерными двигателями», — подчеркнул Шевченко, по всей видимости, имея в виду перечисленные президентом в послании новые виды вооружений, призванные защитить Россию в новых условиях.
«Но зачем нам нужны такие ракеты, которые летают по всему свету с ядерным двигателем, если большая часть населения нашей страны, наших граждан, наших избирателей нуждаются в том, чтобы устроить своих детей в школы?!», — негодовал Шевченко.
Максим Шевченко значительную часть своего выступления посвятил проблеме «мирокредитного рабства». Но напомним, что в середине февраля Центробанк выступил с законодательной инициативой — предложен законопроект, призванный значительно сократить процентную ставку по микрокредитам «до зарплаты». «Наша позиция — создание нормального банковского кредита, дешевого и доступного каждому человеку!», — подчеркнул Шевченко на дебатах.
«Это государство является представителем западного мирового капитала!», — заявил Максим Шевченко, обвинив государство в «ненависти к левым силам».
Представитель Грудинина привел в пример Европу: «Социал-демократические, левые позиции доминируют в Европе». Это неверно не только в случае некоторых стран Восточной Европы (например, Польши и Венгрии), но и применительно к странам Запада.
«Там никто левых не травит! Там левые занимают во Франции — Меланшон третье место!», — перечислял Шевченко.
В ответ на это Владимир Соловьев напомнил, что КПРФ заняла второе место на выборах. Ксения Собчак, перебивая ведущего, также напомнила о том же. «Причем здесь это, Владимир Рудольфович? Это же не ваша программа, это дебаты!», — парировал Соловьева представитель кандидата от КПРФ.
Соловьев подчеркнул, что это просто скромное замечание, чтобы Геннадий Андреевич не обиделся. «Теперь (КПРФ) будут третьими, четвертыми — какая разница», — заметил молчавший до этого момента Сергей Бабурин.
Напомним, что накануне сам кандидат от КПРФ Павел Грудинин, взяв финальное слово, заявил, что навсегда покидает дебаты, потому что они выстроены по неправильному формату, а ведущий «врет».
«Уход с дебатов? Истерика. (Грудинин) знал, куда шел. По первым эфирам видно, что плохо готов», — прокомментировал демарш Грудинина в своем телеграм-канале глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его мнению, «можно было Зюганова хоть раз выставить, взять передышку. А так… Слабак».
«Насколько я знаю, у Грудинина были билеты на самолет в Иркутск, он опаздывал», — указывал в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Вячеслав Смирнов.
«Он демонстративно показал, что его «не устраивает такой формат дебатов», и он в них не участвует. На самом же деле ему надо было лететь в Иркутск, встречаться с избирателями. В региональных дебатах он тоже не будет принимать участия», — подчеркивает политолог.
«На телевидении Грудинину сложно, — считает Смирнов. — Ему задают вопросы, но ему нечего на них ответить. А по своему характеру он привык доминировать. Если он не доминирует, то уклоняется от тех мероприятий, где он не выглядит в хорошем свете. Поэтому мы и наблюдаем такой уход из публичной сферы, который не принесет ему дополнительных голосов».
Как отметил политолог Евгений Минченко, в поступке Грудинина минусов больше: кандидат от КПРФ во-первых, «теряет площадку федеральных каналов при дефиците альтернативных каналов коммуникации. Как он будет доносить сигнал, учитывая более вялую, чем в 2016 году, активность ячеек КПРФ на местах?». Во-вторых, он «дает возможность обвинить себя (и небезосновательно) в неумении держать удар, недостатке содержательной повестки».