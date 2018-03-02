Грудинин нашел себе замену

Максим Шевченко заменил Грудинина на дебатах

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин отправил вместо себя на дебаты доверенное лицо. Накануне в эфире программы «Правда» на канале ОТР и в прямом эфире канала «Россия-1» (который вел Владимир Соловьев ) выдвиженца Компартии представил журналист и публицист Максим Шевченко, также как и Грудинин — беспартийный.

«Вам обещали здравоохранение, сельское хозяйство — а что получилось в итоге?! Посмотрите в окно сейчас! Посмотрите на страну, в которой вы живете!», — перечислял представитель кандидата от КПРФ. Выступление Шевченко отличалось эмоциональностью и было выдержано в резко критических тонах. «Все кандидаты на пост президента констатируют один и тот же факт — Россия находится в тяжелейшем кризисе, и несмотря на разногласия между нами по ряду принципиальных вопросов, мы абсолютно схожи. Мы находимся на краю пропасти! Почему это происходит?! Почему мы постоянно должны нуждаться?! Почему мы выбиваемся из сил?», — обратился к присутствующим Шевченко.

«Но зачем нам нужны такие ракеты, которые летают по всему свету с ядерным двигателем, если большая часть населения нашей страны, наших граждан, наших избирателей нуждаются в том, чтобы устроить своих детей в школы?!», — негодовал Шевченко. «Нам рассказывают про ракеты, и дай бог, чтобы они летали по всему свету с ядерными двигателями», — подчеркнул Шевченко, по всей видимости, имея в виду перечисленные президентом в послании новые виды вооружений, призванные защитить Россию в новых условиях.

«Это государство является представителем западного мирового капитала!», — заявил Максим Шевченко, обвинив государство в «ненависти к левым силам». Максим Шевченко значительную часть своего выступления посвятил проблеме «мирокредитного рабства». Но напомним, что в середине февраля Центробанк выступил с законодательной инициативой — предложен законопроект, призванный значительно сократить процентную ставку по микрокредитам «до зарплаты». «Наша позиция — создание нормального банковского кредита, дешевого и доступного каждому человеку!», — подчеркнул Шевченко на дебатах.

«Там никто левых не травит! Там левые занимают во Франции — Меланшон третье место!», — перечислял Шевченко. Представитель Грудинина привел в пример Европу: «Социал-демократические, левые позиции доминируют в Европе». Это неверно не только в случае некоторых стран Восточной Европы (например, Польши и Венгрии), но и применительно к странам Запада.

В ответ на это Владимир Соловьев напомнил, что КПРФ заняла второе место на выборах. Ксения Собчак , перебивая ведущего, также напомнила о том же. «Причем здесь это, Владимир Рудольфович? Это же не ваша программа, это дебаты!», — парировал Соловьева представитель кандидата от КПРФ.

Соловьев подчеркнул, что это просто скромное замечание, чтобы Геннадий Андреевич не обиделся. «Теперь (КПРФ) будут третьими, четвертыми — какая разница», — заметил молчавший до этого момента Сергей Бабурин

Напомним, что накануне сам кандидат от КПРФ Павел Грудинин, взяв финальное слово, заявил, что навсегда покидает дебаты, потому что они выстроены по неправильному формату, а ведущий «врет».

«На телевидении Грудинину сложно, — считает Смирнов. — Ему задают вопросы, но ему нечего на них ответить. А по своему характеру он привык доминировать. Если он не доминирует, то уклоняется от тех мероприятий, где он не выглядит в хорошем свете. Поэтому мы и наблюдаем такой уход из публичной сферы, который не принесет ему дополнительных голосов». «Он демонстративно показал, что его «не устраивает такой формат дебатов», и он в них не участвует. На самом же деле ему надо было лететь в Иркутск, встречаться с избирателями. В региональных дебатах он тоже не будет принимать участия», — подчеркивает политолог.