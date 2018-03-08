Лавров назвал «неоимперским подходом» вмешательство США во внутренние дела стран

Он подчеркнул, что считает данные подходы «абсолютно неоимперскими».

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