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Лавров назвал «неоимперским подходом» вмешательство США
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Лавров назвал «неоимперским подходом» вмешательство США во внутренние дела стран 

RT на русском 8 марта 2018
Фото: ТАСС
США считают своё вмешательство в выборы и внутренние дела стран благом для них, однако на самом деле это неоимперский подход. Об этом в ходе брифинга заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, в одной из американских газет была опубликована статья, которая описывает историю вмешательства США во внутренние дела «десятков и десятков стран» в течение многих лет, передаёт РИА Новости.
«Когда эта тема стала обсуждаться в американских СМИ, я услышал поразительное утверждение о том, что — да, мы, американцы, это делаем, но мы делаем это ради блага тех стран, о которых идёт речь, потому что мы несём с собой, через своё вмешательство, свободу и демократию. Мы такую философию совершенно не разделяем», — сказал министр.
Он подчеркнул, что считает данные подходы «абсолютно неоимперскими».
«И мы никогда не будем заниматься чем-то подобным», — заключил Лавров.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что американская сторона имеет богатую традицию вмешиваться во внутренние дела других государств.
В начале марта в российском МИД сообщили о работе ведомства над сбором данных по вмешательству США в дела России.
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