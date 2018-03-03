Госдеп призвал РФ прекратить поддержку властей Сирии

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт призвала Россию «прекратить поддерживать сирийское правительство, которые атакует собственных граждан». «Россия несёт ответственность за то, чтобы прекратить помогать Сирии атаковать собственных граждан. Они продолжают убивать невинных гражданских лиц. Россия должна сделать то, за что проголосовала ООН — общенациональное прекращение огня», — говорится в сообщении Науэрт в Twitter.
Ранее американский президент Дональд Трамп совместно с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель призвали Россию, Сирию и Иран к прекращению военных действий на территории Восточной Гуты, а также к выполнению соответствующей резолюции СБ ООН.