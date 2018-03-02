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В США журналисты вступились за коллег из РФ
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В США журналисты вступились за коллег из России после нападок госдепа 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Американские журналисты в четверг вступились за российских коллег на брифинге госдепартамента после того, как официальный представитель ведомства Хезер Науэрт обвинила RT и другие российские СМИ в работе на правительство РФ.
В ходе брифинга корреспондент телеканала "Россия 1" задал вопрос, планируют ли США продолжать переговоры с РФ по вопросам глобальной безопасности и ядерного оружия с учетом послания президента РФ Владимира Путина, в котором он заявил о разработке новых видов стратегических вооружений.
"Хотите спросить, прекратим ли мы обсуждения? Конечно, это беспокоит, когда ты видишь на видео, как российское правительство атакует США. Не думаю, что это очень конструктивно или ответственно. Этим и ограничусь", — ответила Науэрт.
Журналистка российского Первого канала попыталась возразить, что на видео не было показано, что ракеты атакуют США. Услышав, что журналист представляет Россию, Науэрт отказалась отвечать на вопрос.
"А, вы тоже из России? Сказано достаточно. Идем дальше", — сказала она.
"Но они не российские чиновники. Они просто задают вопрос о России", — заметила в связи с этим корреспондент телеканала CNN.
"Правда? О’кей. Мы знаем, что RT и другие так называемые новостные организации финансируются и получают указания от российского правительства. Поэтому у меня нет большой терпимости к…" — сказала Науэрт.
После этого в зале началась словесная перепалка, результатом которой стало, что один из самых авторитетных американских журналистов Мэтт Ли, представляющий агентство Ассошиэйтед Пресс, повторил вопрос своей российской коллеги. Он указал на то, что на видео не видно, что ракеты попадают именно на территорию США.
"Это определенно выглядит так. Можете посмотреть еще раз. Совершенно ясно, какова их цель", — сказала Науэрт.
Российские журналисты регулярно становятся объектом нападок со стороны представителей госдепартамента, которые и при прежней, и при нынешней администрации обвиняют их в работе на правительство России и по этой причине не считают их такими же журналистами, как других.
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