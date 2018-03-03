Трамп, Меркель и Макрон обсудили послание Путина

"Лидеры обменялись серьезной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", — говорится в сообщении Белого дома. Реакция Госдумы Трамп провел отдельные переговоры с лидерами Франции и Германии.

Как отметил политик, в послании Путина "речь ведь идет не столько о наращивании конфронтации или какой-то возможной агрессии". По мнению Морозова, слова президента также сигнализируют о том, что пришло время "отставить обиду в сторону, сесть за стол переговоров и начать договариваться о регулировании наращивания систем ПРО и вооружений".

"Понятно, что если какая-то страна за счет ПРО чувствует себя неуязвимой, то от них можно ожидать каких-то агрессивных действий. Естественно, что Россия в ответ на этот выход из договора начала разработку новых видов вооружений", — заметил Морозов. Послание Путина Послание российского лидера является ответом на выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2002 году, считает парламентарий.

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире.

Как сообщил российский лидер, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".

Кроме того, Путин рассказал о создании принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса с ядерной энергетической установкой. В конце прошлого года успешно прошел пуск этого комплекса.

Президент также представил подводный ядерный беспилотник, способный передвигаться на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и даже самых скоростных надводных кораблей.