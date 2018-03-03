Ещё
Трамп, Меркель и Макрон обсудили послание Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп, Меркель и Макрон обсудили послание Путина 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили заявление Владимира Путина о ядерном оружии, озвученном во время ежегодного послания Федеральному Собранию.
Трамп провел отдельные переговоры с лидерами Франции и Германии.
"Лидеры обменялись серьезной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", — говорится в сообщении Белого дома.

Реакция Госдумы

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал "обеспокоенность" западных лидеров речью российского президента.
"Они немного неправильно истолковали сигнал, который им отправил глава государства в своем послании", — заявил Морозов в интервью RT.
Как отметил политик, в послании Путина "речь ведь идет не столько о наращивании конфронтации или какой-то возможной агрессии". По мнению Морозова, слова президента также сигнализируют о том, что пришло время "отставить обиду в сторону, сесть за стол переговоров и начать договариваться о регулировании наращивания систем ПРО и вооружений".
Послание российского лидера является ответом на выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2002 году, считает парламентарий.
"Понятно, что если какая-то страна за счет ПРО чувствует себя неуязвимой, то от них можно ожидать каких-то агрессивных действий. Естественно, что Россия в ответ на этот выход из договора начала разработку новых видов вооружений", — заметил Морозов.

Послание Путина

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире.
Как сообщил российский лидер, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".
Кроме того, Путин рассказал о создании принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса с ядерной энергетической установкой. В конце прошлого года успешно прошел пуск этого комплекса.
Президент также представил подводный ядерный беспилотник, способный передвигаться на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и даже самых скоростных надводных кораблей.
РИА Новости: последние новости
FT: в Великобританию будет поставлена новая партия российского газа В ТПП посчитали, в какую сумму обойдется восстановление экономики Сирии Документы вместо "воплей в конгрессе": Путин ответил на список Мюллера
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Европа осознала зависимость от России60
Стало известно о новой ядерной энергоустановке РФ94
Уничтожить ДНР и ЛНР. Предложен новый выход746
В Белом доме слышны выстрелы237
Украина нацелилась на «Северный поток»584
Видео
00:15
В центре Донецка прогремел мощный взрыв
Происшествия
03:48
«Встал не с той ноги»: реакция театра на уход Домогарова
Шоу-бизнес
01:37
Раскрыта связь Малахова и Шурыгиной
Шоу-бизнес
00:57
Зачистка в Киеве попала на видео
Украина В мире
02:39
В США признали победу России в Сирии
Ближний Восток Армия
00:24
В Кремле высказались о незаконности санкций США
Политика Латинская Америка
00:27
Шепелев перестал скрывать любовницу
Шоу-бизнес
00:46
В РФ обрушились цены на iPhone
Гаджеты Наука и техника
00:19
Полуторагодовалая девочка спасла мать
Происшествия
02:45
«Газпром» объяснил разрыв контракта с «Нафтогазом»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение