Трамп, Меркель и Макрон обсудили послание Путина 

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили заявление Владимира Путина о ядерном оружии, озвученном во время ежегодного послания Федеральному Собранию.
Трамп провел отдельные переговоры с лидерами Франции и Германии.
"Лидеры обменялись серьезной обеспокоенностью относительно недавних заявлений Владимира Путина по разработке ядерного оружия, которые, как они согласились, отвлекают от продуктивного обсуждения широкого спектра вопросов между Россией и Западом", — говорится в сообщении Белого дома.
Реакция Госдумы
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал "обеспокоенность" западных лидеров речью российского президента.
"Они немного неправильно истолковали сигнал, который им отправил глава государства в своем послании", — заявил Морозов в интервью RT.
Как отметил политик, в послании Путина "речь ведь идет не столько о наращивании конфронтации или какой-то возможной агрессии". По мнению Морозова, слова президента также сигнализируют о том, что пришло время "отставить обиду в сторону, сесть за стол переговоров и начать договариваться о регулировании наращивания систем ПРО и вооружений".
Послание российского лидера является ответом на выход США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны в 2002 году, считает парламентарий.
"Понятно, что если какая-то страна за счет ПРО чувствует себя неуязвимой, то от них можно ожидать каких-то агрессивных действий. Естественно, что Россия в ответ на этот выход из договора начала разработку новых видов вооружений", — заметил Морозов.
Послание Путина
В послании Федеральному Собранию Владимир Путин представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире.
Как сообщил российский лидер, в состав стратегических ядерных сил вошли 80 новых межконтинентальных баллистических ракет, 102 баллистические ракеты подводных лодок и три ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей".
Кроме того, Путин рассказал о создании принципиально нового типа вооружения — стратегического комплекса с ядерной энергетической установкой. В конце прошлого года успешно прошел пуск этого комплекса.
Президент также представил подводный ядерный беспилотник, способный передвигаться на большой глубине со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и даже самых скоростных надводных кораблей.