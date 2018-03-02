Запад в страхе: Россия овладела искусством обмана

По мнению западных партнеров, Россия беспрерывно обманывает, вводит в заблуждение и лжет, упорствует в своей лжи и не стесняется этого. Ситуация требует осмысления, потому что чем дальше, тем бредовее выглядит происходящее.

В противостоянии России и Запада последних лет есть момент, который вызывает все большее недоумение.

Одним из главных направлений идеологической атаки со стороны Запада является обвинение нашей страны во лжи, а вернее в том, что Россия постоянно, цинично и бессовестно обманывает, при этом упорно отрицает свою ложь и не испытывает по этому поводу ни малейшего раскаяния.

Апофеозом этого, безусловно, является антидопинговый скандал вокруг российских спортсменов, который весь основан на обвинении в том, что Россия построила государственную систему мошенничества и лжи, в которую вовлечены все ее спортсмены, и вообще все эти русские такие.

Но сюда же идут и все прочие многочисленные — реальные и выдуманные — феномены последних лет: от «вежливых людей» до «фабрики русских троллей», от распространения лживой пропаганды для влияния на выборы в любой точке мира до внешнеполитических интриг, в которых Россия использует казуистику и обман, чтобы добиться своего.

В общем, по мнению западных партнеров, Россия беспрерывно обманывает, вводит в заблуждение и лжет, лжет, лжет, причем упорствует в своей лжи и не стесняется этого.

В принципе, ситуацию можно объяснить тем, что Москва старается продвигать свою позицию в мире, в том числе с помощью собственных СМИ, вещающих за рубеж. В этой ситуации работа по подрыву доверия к ее словам вполне закономерна.

Западную — да и не только — аудиторию подобным образом стараются убедить, что русским и их словам доверять нельзя.

Но в то же время происходящее выглядит все-таки чрезмерным, а в словах представителей Запада, в том числе высокопоставленных, чувствуются вполне искренние эмоции, а не формальное отрабатывание номера.

То целый глава Нацразведки США выразит удивление, что Россия упорно отрицает свое вмешательство в американские выборы, то политик политкорректнейших Нидерландов отметится замечанием с откровенно расистским душком, что он «еще не встречал ни одного русского, который покаялся и сам исправил бы свои ошибки».

В общем, ситуация требует осмысления, потому что чем дальше, тем бредовее выглядит происходящее.

Обличения Москвы выглядят очень странно со стороны тех, кто исторически лгал, лжет и — можно не сомневаться — будет лгать дальше на постоянной основе для достижения своих политических целей. Это странно — и смешно (при наличии хотя бы минимального чувства юмора).

В то же время сам феномен лжи как таковой не настолько уж значителен, чтобы устраивать вокруг него подобные грандиозные разбирательства. Как точно сформулировал герой одного сериала, все врут. Социологи в этом поддерживают доктора Хауза и подсчитывают, сколько раз в день лжет среднестатистический человек, а шоу-бизнес снимает фильмы о катастрофе, которая разразилась бы на Земле, если бы люди начали говорить исключительно правду.

В ситуации нынешнего всеобщего срывания покровов ложь политиков и государственных деятелей тоже уже стала восприниматься как само собой разумеющаяся часть реальности. А регулярно случающиеся разоблачения по поводу лжи очередного высокопоставленного лица или целого государства является скорее поводом для язвительных шуток, нежели причиной бежать к пруду изменившимся лицом.

Собственно именно так воспринимается из России ложь Запада — с юмором и как тема для едких подколок, но уж никак не поводом в ужасе рвать на себе волосы и патетически обличать окончательное моральное разложение геополитических конкурентов.

А то, что эти самые геополитические конкуренты ведут себя именно так и при этом выглядят искренне возмущенными Россией, заставляет задуматься о причинах подобной, до странности острой реакции.

Видится, что ответ стоит искать не в текущих политических реалиях, а в куда более сложных и глубинных вещах. Возможно, причина столь бурной и нервной реакции в том, что речь действительно идет о феноменах, которые можно назвать архетипическими.

Ведь обман, в том числе на государственном уровне, является органической частью международной политики на протяжении всей человеческой истории. Более того, сложились устойчивые национальные и цивилизационные стереотипы в данном отношении. Можно часто услышать, например, про восточное коварство или западное иезуитство.

И вот тут самое интересное то, что образ России, такой, каким он сложился за столетия истории, не подразумевает какой бы то ни было хитроумности и использования обмана для достижения своих целей.

В глазах Запада, да и всего мира, Россия всегда была огромной, сильной, упорной и храброй, но также прямой и простодушной — до наивности, если не сказать глупости. Россию всегда было крайне сложно победить в открытом бою, но над ней можно одержать вверх, обведя вокруг пальца, обманом.

В истории можно почерпнуть такое количество примеров на данную тему, что пальцев не хватит их подсчитать. Именно так нашу страну исторически воспринимают извне. Именно так мы, во многом, сами о себе думаем.

А теперь представьте, что должны чувствовать извечные противники России, обнаружив, что к ее обычным качествам, которые и так делают ее опасным противником (мощь, упорство и храбрость — это очень немало), вдруг добавились хитроумие, гибкость и готовность использовать макиавеллевские методы.

У страха глаза, конечно, велики, и всемогущее коварство Москвы явно преувеличивается Западом, но трудно отрицать, что Россия и впрямь начала использовать не свойственные ей ранее методы, вроде военных без опознавательных знаков.

Именно этот страх — самый настоящий и искренний страх — западных элит и заставляет их так бурно и искренне нервно обличать Москву.