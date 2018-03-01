В соцсетях заявили об «окончании предвыборной гонки» после выступления Путина

Пользователи Сети поделились впечатлениями от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, в частности, от презентации новейших видов оружия. Они подчеркнули, что послание стало точкой в предвыборной гонке за пост президента России.

В рамках своего послания Федеральному собранию Владимир Путин продемонстрировал две новых боевых ракеты, неуязвимые для противоракетной обороны НАТО . Одна из них — стратегический комплекс «Сармат», вторая — крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. Также он показал боевой самолет «Кинжал» и беспилотную ядерную подводную лодку, несущую ядерное оружие. Пользователи восприняли эту информацию «с облегчением и умиротворением». Например, главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что после такой презентации предвыборную кампанию в президенты Российской Федерации можно считать завершенной.

«Я видела, как погибают люди. Очень много людей. Поэтому от послания сегодня я испытываю не гордость и не эйфорию. Я испытываю облегчение и умиротворение. Не понимать, что все сказанное и сделанное Путиным сделано для того, чтобы войны НЕ было, может только глупец или предатель», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Новость о новейших стратегических комплексах вызвала волну юмора среди блогеров:

«А я хорошо помню сказанную пару лет назад скромную фразу Путина: «Мы еще удивим наших американских партнеров». Вот и удивил. И не только их». «А мы-то и не поняли, что, когда Песков говорил „аудитория этого Послания будет немного шире, чем обычно“, он имел ввиду администрацию США », — написал журналист Дмитрий Смирнов в telegram-канале Пул N3.

Журналист Максим Кононенко после послания предложил своим друзьям вернуться из эмиграции, поскольку в России стало спокойно:

«Ну что же, у моих эмигрировавших друзей уже пригорает. Оно и понятно — ссыкотно, у нас теперь неограниченно длинные руки. Впрочем, этот вопрос решается просто — возвращайтесь домой, тут спокойно. Остальные вопросы, о которых Путин рассказал в своем послании, решать не так просто. Но то, что эти вопросы поставлены, а проблемы сформулированы — это уже первый шаг. И довольно широкий», — отметил он в личном telegtam-канале.

Были и те, кто «спросил» американского миллионера и изобретателя Илона Маска, нравятся ли ему новые российские разработки.