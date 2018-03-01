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Собчак и Жириновский снова разругались
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Собчак и Жириновский снова разругались 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Кандидаты на пост президента России Ксения Собчак и Владимир Жириновский вновь устроили перепалку во время телевизионных предвыборных дебатов. Как сообщает РИА «Новости», поводом для ссоры стали родственные связи кандидатов.
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«Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он (сын Жириновского Игорь Лебедев — ред.) никем бы не стали. Ну, если вы разрушили страну, это ведь вакансии и заходи, бери, все что хочешь», — сказал Жириновский.
Собчак в ответ упрекнула лидера ЛДПР, что он помогает строить карьеру своему сыну.
«А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?», — поинтересовался на это Жириновский.
Собчак возразила, что занимается журналистикой, стороны
обменялись еще несколькими репликами, после чего
Жириновский прервал перепалку.
Накануне в эфире дебатов на телеканале Россия-1 Владимир Жириновский нецензурно обругал Ксению Собчак, после чего она облила его водой.
 Ещё 33 источника 
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