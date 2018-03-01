Собчак и Жириновский снова разругались

Кандидаты на пост президента России Ксения Собчак Владимир Жириновский вновь устроили перепалку во время телевизионных предвыборных дебатов. Как сообщает РИА «Новости», поводом для ссоры стали родственные связи кандидатов.

>> Муж Собчак оскорбил Жириновского «Если бы остался Советский Союз, ни я, ни он (сын Жириновского Игорь Лебедев — ред.) никем бы не стали. Ну, если вы разрушили страну, это ведь вакансии и заходи, бери, все что хочешь», — сказал Жириновский.

Собчак в ответ упрекнула лидера ЛДПР , что он помогает строить карьеру своему сыну.

«А вам что, не ваш покойный папа дорогу открыл, что ли, а?», — поинтересовался на это Жириновский.

Собчак возразила, что занимается журналистикой, стороны

обменялись еще несколькими репликами, после чего

Жириновский прервал перепалку.

Накануне в эфире дебатов на телеканале Россия-1 Владимир Жириновский нецензурно обругал Ксению Собчак, после чего она облила его водой.