Послание Путина побило рекорд по длительности

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, прошедшее 1 марта 2018 года, стало рекордным по длительности. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступление главы государства в этом году продолжалось один час и 57 минут. Путин начал зачитывать послание в 12:00. По данным РИА Новости, предполагалось, что президент будет выступать в течение 40 минут.

В 2018 году выступление впервые прошло в Манеже, а не в Кремле. На трех специально установленных в зале экранах были показаны видеослайды со статистикой, ролики о Нововоронежской АЭС-2, парке «Зарядье» и записи испытаний новейшего российского оружия.

В частности, Путин продемонстрировал видео полета крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, неуязвимой для ПРО и ПВО, и сообщил об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В заключение Путин выразил надежду, что «все сказанное сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора».