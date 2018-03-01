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Послание Путина побило рекорд по длительности
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Послание Путина побило рекорд по длительности 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, прошедшее 1 марта 2018 года, стало рекордным по длительности. Об этом сообщает РИА Новости.
Выступление главы государства в этом году продолжалось один час и 57 минут. Путин начал зачитывать послание в 12:00. По данным РИА Новости, предполагалось, что президент будет выступать в течение 40 минут.
В 2018 году выступление впервые прошло в Манеже, а не в Кремле. На трех специально установленных в зале экранах были показаны видеослайды со статистикой, ролики о Нововоронежской АЭС-2, парке «Зарядье» и записи испытаний новейшего российского оружия.
В частности, Путин продемонстрировал видео полета крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, неуязвимой для ПРО и ПВО, и сообщил об испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». В заключение Путин выразил надежду, что «все сказанное сегодня, отрезвит любого потенциального агрессора».
До этого самое продолжительное послание Путина Федеральном собранию состоялось в 2012 году, оно длилось один час и 21 минуту. В 2009 году Дмитрий Медведев на посту президента России оглашал послание в течение одного часа и 40 минут. Самым коротким посланием Путина стало выступление в 2004 году, продлившееся 47 минут.
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