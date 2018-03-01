А судьи кто: Россия может выйти из ЕСПЧ

Власти России могут принять решение о выходе страны из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека . Такую возможность изучают по причине конфликта РФ с Парламентской ассамблеей Европы, из-за которого наша страна не принимает участие в выборе судей для ЕСПЧ.

Собеседники агентства отметили, что политизация решений суда возрастает: «Суд отказывается учитывать особенности российской правовой системы и нормы международного права, и зачастую прибегает к практике „двойных стандартов“. Власти РФ изучают возможности выхода из Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с ЕСПЧ, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в профильных ведомствах. Это может произойти в случае, «если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована».

Если Россия откажется от Европейской конвенции по правам человека и выйдет из-под юрисдикции ЕСПЧ, членство России в Совете Европы также будет прекращено.

»Соответственно, вопрос легитимности избрания этих судей и принятых ими решений применительно к Российской Федерации остается открытым», — говорят собеседники агентства. Российские власти рассматривают возможность такого решения еще и во многом из-за проблем в отношениях с Советом Европы. Поскольку с 2014 года российские депутаты не участвуют в деятельности Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), российские представители не принимают участия в выборе судей ЕСПЧ.

«Основано оно на действиях европейских парламентариев, которые нас исключили из всех возможных площадок дискуссионных», — пояснил он.

По мнению Чепы, «это все звенья одной цепи», так что такой вариант в отношении ЕСПЧ возможен.

«Я думаю, что Россия не выйдет из ЕСПЧ. Это интересный сценарий, который, я думаю, нереалистичен на 100%», — сказал Дедов. Судья ЕСПЧ от России Дмитрий Дедов , комментируя слова Чепы, назвал описанный им сценарий развития событий полностью нереалистичным.

«Они уже хорошо осознают, что без участия российской делегации в голосовании все эти лица не будут полностью легитимными», — подчеркнула Матвиенко. Тогда же спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предупредила, что Россия не будет признавать решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) до тех пор, пока не сможет вернуться к работе в ПАСЕ.

Она добавила, что Москва будет придерживаться аналогичной позиции и касательно нового главы ПАСЕ, поскольку он был выбран без участия российской делегации.

Разногласия между РФ и ПАСЕ начались в 2014 году после референдума, в результате которого Крым вновь вошел в состав России. В 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях ПАСЕ и возможности участвовать в работе уставных органов организации из-за позиции по Крыму. Из-за этого с 2016 года Россия перестала направлять документы, необходимые для аккредитации своей делегации.

В конце июня 2017 года Москва заявила, что приостанавливает уплату взносов в Совет Европы в связи с неучастием российской делегации. При этом российская сторона продолжает работу по ратификации документов Совета Европы.

В январе текущего года генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что Россия имеет обязательства и должна заплатить взнос в феврале нынешнего года. В этот же день представитель группы либерал-демократов в ПАСЕ датчанин Майкл Ааструп Йенсен обвинил Россию в шантаже. По его словам, Москва шантажирует СЕ путем неуплаты взноса.