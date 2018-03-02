Путин назвал причину гонки вооружений

Президент России Владимир Путин в интервью каналу NBC рассказал, что гонка вооружений между Москвой и Вашингтоном началась тогда, когда американская сторона вышла из Договора по противоракетной обороне (ПРО).
Те, кто говорят о начале холодной войны, занимаются не аналитикой, а пропагандой, заявил Путин в ответ на вопрос, есть ли между Россией и США в настоящее время гонка вооружений.
После выхода США из ПРО в России начали создаваться новейшие системы стратегического оружия, сообщил президент. Все они в данный момент успешно испытаны.
Об одностороннем выходе Америки из договора по ПРО было объявлено 13 декабря 2001 года. Формальное уведомление сделал 43 президент США Джордж Буш-младший.