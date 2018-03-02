Путин назвал причину гонки вооружений

Путин: гонка вооружений началась тогда, когда США вышли из договора по ПРО

Президент России Владимир Путин в интервью каналу NBC рассказал, что гонка вооружений между Москвой и Вашингтоном началась тогда, когда американская сторона вышла из Договора по противоракетной обороне (ПРО).

Те, кто говорят о начале холодной войны, занимаются не аналитикой, а пропагандой, заявил Путин в ответ на вопрос, есть ли между Россией и США в настоящее время гонка вооружений.

После выхода США из ПРО в России начали создаваться новейшие системы стратегического оружия, сообщил президент. Все они в данный момент успешно испытаны.