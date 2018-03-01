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Захарова ответила оттоптавшемуся на могиле Чуркина
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Захарова ответила Рабиновичу, оттоптавшемуся на могиле Чуркина 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД ответила пользователю соцсети Славе Рабиновичу на оскорбительный хэштег #ПадёжСкота в адрес российского дипломата Виталия Чуркина и критику его могилы в Москве.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила пользователю Facebook Славе Рабиновичу, который разместил под хэштегом #ПадёжСкота фотографии с места захоронения российского дипломата Виталия Чуркина.
Захарова опровергла его слова о том, что Чуркин покоится в заброшенной могиле, «брошенный хозяевами».
«По решению Московской мэрии, гимназии №1522, где учился Виталий Иванович, присвоено его имя. В начале этого года было принято решение установить памятник (один из) в деревне Маринкино Киржачского района, на родине отца Виталия Ивановича. Автором монумента стал добрый друг дипломата, сербский скульптор Драган Раденович. Место уже выбрано. Там же откроется и музей. Российский скульптор Владимир Суровцев сейчас работает над созданием памятной доски, которую разместят на здании Гимназии им. В. И. Чуркина».
Захарова отметила, что на могиле дипломата всегда лежат свежие цветы от родственников, друзей, коллег. В течение года памятник на могилу, по техническим причинам, не ставится.
«В Москве памятники на могилы (я не верю, что пишу это, настолько чудовищна вся история с хэштегом и постом) устанавливают с 15 мая по 15 октября, когда земля полностью оттает и до первых заморозков. Решение о том, как будет выглядеть место захоронения, принимает семья. Финансовую и организационную поддержку осуществляют государство, коллектив МИД, общественные организации российских дипломатов», — заявила Захарова.
Напомним, ранее пользователь Facebook разместил фотографии с могилы Чуркина на Троекуровском кладбище, использовав оскорбительный хэштег:
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в соцсетях пошутила над поведением слушателей во время речи президента Украины Петра Порошенко о «гибридной войне», которую якобы ведет Россия.
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