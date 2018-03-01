Захарова ответила оттоптавшемуся на могиле Чуркина

Захарова опровергла его слова о том, что Чуркин покоится в заброшенной могиле, «брошенный хозяевами».

«В Москве памятники на могилы (я не верю, что пишу это, настолько чудовищна вся история с хэштегом и постом) устанавливают с 15 мая по 15 октября, когда земля полностью оттает и до первых заморозков. Решение о том, как будет выглядеть место захоронения, принимает семья. Финансовую и организационную поддержку осуществляют государство, коллектив МИД, общественные организации российских дипломатов», — заявила Захарова.

Захарова отметила, что на могиле дипломата всегда лежат свежие цветы от родственников, друзей, коллег. В течение года памятник на могилу, по техническим причинам, не ставится.