LIVE: Послание Путина Федеральному собранию

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Послание Путина Федеральному собранию 

Рамблер 5 часов назад
Президент России Владимир Путин 1 марта в Центральном выставочном зале «Манеж» начал оглашать послание Федеральному собранию. Как объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эту площадку выбрали в связи с большим числом приглашенных.
По традиции темы послания заранее не разглашались. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что оценки работы и перспективы на будущее в выступлении Путина совпадут с его программой на выборах. Предполагается, что глава государства расскажет об основных направлениях внутренней и внешней политики. Послание будет содержать политические, экономические, идеологические положения, конкретные предложения по работе парламента.
На церемонии присутствуют члены обеих палат парламента — Государственной думы и Совета Федерации, члены правительства, председатели Конституционного и Верховного судов, генеральный прокурор, глава Центризбиркома, глава Счетной палаты, члены Государственного совета, Общественной палаты, главы основных конфессий, руководители регионов и городов федерального значения, другие высокопоставленные лица, а также представители СМИ.
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