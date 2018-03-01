Россия может покинуть Совет Европы из-за ЕСПЧ

«Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведёт к выходу нашей страны из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы», — заключили они.

Они отметили, что политизация позиции ЕСПЧ возрастает при рассмотрении жалоб против России. «Аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание», добавляют источники.