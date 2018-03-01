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Россия может покинуть Совет Европы из-за ЕСПЧ
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Источник: Россия может покинуть Совет Европы из-за ЕСПЧ 

RT на русском 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Власти России рассматривают возможность денонсации Европейской конвенции по правам человека и прекращения сотрудничества с Европейским судом по правам человека, что приведёт к прекращению членства России в Совете Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в профильных российских ведомствах.
«Российские власти изучают возможность … в случае, если нынешняя линия суда, в результате которой появляются направленные против интересов России решения ЕСПЧ, не будет скорректирована», — заявили источники.
Они отметили, что политизация позиции ЕСПЧ возрастает при рассмотрении жалоб против России. «Аргументация и доводы российской стороны не принимаются во внимание», добавляют источники.
«Таким образом, в государственных органах России рассматривается возможность принятия решения о денонсации ЕКПЧ, что приведёт к выходу нашей страны из-под юрисдикции ЕСПЧ и прекращению членства России в Совете Европы», — заключили они.
Ранее в Минюсте заявили о сокращении числа жалоб в ЕСПЧ со стороны россиян в 2017 году.
В октябре 2017 года «Известия» со ссылкой на источники в Госдуме сообщала, что Москва рассматривает возможность заморозить своё участие в ЕСПЧ.
RT на русском: последние новости
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