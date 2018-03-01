России пообещали морковку за армию «миротворцев» в Донбассе

Торг по-американски: чуть меньше санкций за армию «миротворцев» в Донбассе

Живем себе мирно, работаем. Нет, конечно, определенный негативный эффект от санкций есть, но Россия этого и не скрывает. И зачем каждый раз обещать смягчение ограничений и каждый раз добавлять "если". Если Москва поспособствует достижению мира в Донбассе, если выполнит минские договоренности (как будто она их не выполняет) или что-то вроде этого. А иначе… На этот раз за санкционную дубинку взялся спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Но взялся аккуратно. Он заявил, что западные страны могут ослабить санкции против России.

Но совсем немного. По словам американского куратора незалежной, возможно лишь незначительное их смягчение, но и такое развитие событий продемонстрирует способность Москвы и Вашингтона договариваться. А далее самое интересное. Волкер посетовал на отсутствие прогресса в достижении мира в Донбассе. А причиной этому дипломат назвал расхождение позиций сторон в вопросе введения миротворцев на юго-восток Украины.

Такой получается торг по-американски. Если помните, тот же Волкер ранее предложил ввести в Донбасс просто фантастическое количество миротворцев — 20 тысяч. Фактически, как сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров , это не что иное как оккупировать весь Донбасс — взять его в кольцо.

Недавно цель американского подхода к миротворческой миссии на востоке Украины озвучил бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес . Отставной генерал с прямотой военного честно признался, что США таким образом хотят вытеснить Россию из региона. То есть, по сути, выложил все карты на стол. Некоторые считают, что Волкер, предлагая неприемлемые для Москвы условия, попросту затягивает переговорный процесс, и готовит именно для того, о чем рассказал генерал.