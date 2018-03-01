Грудинин объявил бойкот дебатам в эфире

Кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин в эфире Первого канала заявил, что из предвыборных дебатов сделали шоу и «базар», и отказался в них участвовать.
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«То, что происходит — это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы — это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут — необъяснимо никому», — заявил Грудинин в эфире Первого канала.
По его мнению, «ЦИК и центральные каналы не хотят», чтобы кандидаты в президенты спорили друг с другом и потому «сделали из дебатов шоу» и тем самым «портят отношение к президентским выборам».
«Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию», — сказал Грудинин, после чего ушел из студии.
Также перед уходом Грудинин заявил, что все кандидаты в президенты прочитали программу его партии «и растащили ее на свои тезисы».
Днем ранее кандидаты в президенты России от ЛДПР и «Гражданской инициативы» Владимир Жириновский и Ксения Собчак также раскритиковали формат телевизионных предвыборных дебатов, сравнив его со школьным уроком, и пожаловавшись, что им не дают дебатировать друг с другом.
Выборы президента пройдут 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение), а также Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).