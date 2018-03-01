Ещё
Грудинин объявил бойкот дебатам в эфире
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
LIVE: Послание Путина Федеральному собранию
LIVE: Послание Путина Федеральному собранию

Грудинин ушел из студии и объявил бойкот дебатам на Первом канале 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин в эфире Первого канала заявил, что из предвыборных дебатов сделали шоу и «базар», и отказался в них участвовать.
>> "Держись, Ксюша!": Пугачева вступилась за Собчак
«То, что происходит — это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы — это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут — необъяснимо никому», — заявил Грудинин в эфире Первого канала.
По его мнению, «ЦИК и центральные каналы не хотят», чтобы кандидаты в президенты спорили друг с другом и потому «сделали из дебатов шоу» и тем самым «портят отношение к президентским выборам».
«Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию», — сказал Грудинин, после чего ушел из студии.
Также перед уходом Грудинин заявил, что все кандидаты в президенты прочитали программу его партии «и растащили ее на свои тезисы».
Днем ранее кандидаты в президенты России от ЛДПР и «Гражданской инициативы» Владимир Жириновский и Ксения Собчак также раскритиковали формат телевизионных предвыборных дебатов, сравнив его со школьным уроком, и пожаловавшись, что им не дают дебатировать друг с другом.
Выборы президента пройдут 18 марта. На пост президента претендуют действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение), а также Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Русские начинают наказывать западных политиков за их русофобию Думские женщины заступились за обвиненного в «приставаниях» Слуцкого В Совбезе объяснили, почему перестала работать модель безопасности НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под грифом «секретно»: 23 года после убийства Листьева28
Пока вы спали: спортсмены из России снова стали сборной114
Испорченная репутация: Рыбка возмутила Таиланд120
«Люди прыгают из окон»: крупный пожар в Подмосковье75
«Разгром будет просто колоссальный»14
Видео
LIVE: Послание Путина Федеральному собранию
Политика
00:52
«Люди прыгают из окон»: крупный пожар в Подмосковье
Происшествия Пожары
02:05
Грудинин объявил бойкот дебатам в эфире
Политика Выборы 2018
03:51
Путин поставил условие транзита газа через Украину
Экономика Украина
03:52
Сестра обвинила Верку Сердючку в краже сына
Шоу-бизнес
00:43
Испорченная репутация: Рыбка возмутила Таиланд
Шоу-бизнес Происшествия
00:32
Погода в Москве стала потенциально опасной
Погода Новости Москвы
02:12
Пока вы спали: спортсмены из России снова стали сборной
В мире
02:42
Москвичам пообещали потепление
Новости Москвы Общество
01:06
К 8 марта откроется более 1700 точек по продаже цветов
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение