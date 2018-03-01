Грудинин объявил бойкот дебатам в эфире

Грудинин ушел из студии и объявил бойкот дебатам на Первом канале

>> "Держись, Ксюша!": Пугачева вступилась за Собчак «То, что происходит — это не дебаты, это базар, крики с места. Дебаты — это когда ты споришь с соперником. Вопросы и ответы — это интервью. И зачем мы по часу стоим здесь, хотя у нас шесть минут — необъяснимо никому», — заявил Грудинин в эфире Первого канала.

«Эти дебаты не имеют права на жизнь, я покидаю эту студию», — сказал Грудинин, после чего ушел из студии. По его мнению, « ЦИК и центральные каналы не хотят», чтобы кандидаты в президенты спорили друг с другом и потому «сделали из дебатов шоу» и тем самым «портят отношение к президентским выборам».

Также перед уходом Грудинин заявил, что все кандидаты в президенты прочитали программу его партии «и растащили ее на свои тезисы».