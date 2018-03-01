В России предлагают отменить налог для бедных

"Открываем счета, делаем базовый доход — для депрессивных регионов, для пенсионеров, нетрудоспособных. Накопительные счета от рождения до 18 лет, они накапливают по крайней мере сумму, с которой они могут начать жизнь. Миллион рублей можем собрать, и с этого можно начать жизнь", — добавил он.

"Предлагаю всем людям, семьи которых живут ниже уровня бедности, отменить подоходный налог", — сказал Явлинский в ходе дебатов на Первом канале.