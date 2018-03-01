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В России предлагают отменить налог для бедных
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Явлинский предложил отменить подоходный налог для бедных семей 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Кандидат в президенты РФ Григорий Явлинский в ходе предвыборных дебатов предложил отменить подоходный налог для бедных семей, а также открыть накопительный счет для молодежи.
"Предлагаю всем людям, семьи которых живут ниже уровня бедности, отменить подоходный налог", — сказал Явлинский в ходе дебатов на Первом канале.
"Открываем счета, делаем базовый доход — для депрессивных регионов, для пенсионеров, нетрудоспособных. Накопительные счета от рождения до 18 лет, они накапливают по крайней мере сумму, с которой они могут начать жизнь. Миллион рублей можем собрать, и с этого можно начать жизнь", — добавил он.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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