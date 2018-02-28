Грудинин считает необходимым выход РФ из ВТО

"И условия такие: "вы делаете, как мы говорим, но не делаете, как мы делаем". И, кстати, именно нынешние власти вступили в эту торговую организацию, что было, на мой взгляд, ошибкой. При вступлении в ВТО мы защитили только одну отрасль — банковскую, все остальные отрасли оказались незащищенными", — добавил он.

По его словам, в организации "американцы диктуют свои условия".