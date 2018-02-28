Глава МИД Грузии провел чрезвычайную встречу с руководителями дипломатических миссий

Тбилиси , 28 февраля / Синьхуа / — Вице-премьер, глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе сегодня провел чрезвычайную встречу с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Грузии.

По сообщению департамента прессы и информации МИД Грузии, на встрече М. Джанелидзе проинформировал дипломатов о происходящих событиях в стране. Он рассказал о мерах безопасности, а также о том, как обстоят дела с зашитой прав человека в регионах Грузии.