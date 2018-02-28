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Глава МИД Грузии провел чрезвычайную встречу с руководителями дипломатических миссий
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Глава МИД Грузии провел чрезвычайную встречу с руководителями дипломатических миссий 

ИА Синьхуа 28 февраля 2018
Тбилиси, 28 февраля /Синьхуа/ — Вице-премьер, глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе сегодня провел чрезвычайную встречу с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Грузии.
По сообщению департамента прессы и информации МИД Грузии, на встрече М. Джанелидзе проинформировал дипломатов о происходящих событиях в стране. Он рассказал о мерах безопасности, а также о том, как обстоят дела с зашитой прав человека в регионах Грузии.
Глава МИД Грузии выразил благодарность странам-партнерам за помощь и поддержку. Он также призвал страны ЕС активизировать усилия для поддержки Грузии на международном уровне. —0—
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