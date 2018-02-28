Собчак призвала униженных женщин поделиться историями

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Собчак призвала подвергшихся унижениям женщин опубликовать свои истории 

РИА Новости 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты России Ксения Собчак призывает женщин, подвергшихся издевательствам и унижениям со стороны мужчин, опубликовать свои истории с хештегом #женщинывместе, рассказала РИА Новости ее официальный представитель Ксения Чудинова.
"Депутат от "Единой России" и известная телеведущая Оксана Пушкина, сама неоднократно подвергавшаяся унижениям и оскорблениям со стороны Владимира Жириновского, опубликовала твит с хештегом #женщинывместе. В ответ Ксения призвала всех женщин рассказать свои истории унижений и издевательств со стороны мужчин с этим хештегом", — сказала Чудинова РИА Новости в среду.
Собчак облила водой Жириновского, который обзывал ее в ходе предвыборных дебатов на канале "Россия-1". Потасовка между политиками произошла во время выступления другого кандидата в президенты Сергея Бабурина. Жириновский вмешался в выступление, время на которое было отведено Бабурину. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал оскорблять Собчак, и та вылила на оппонента стакан воды.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
Рейтинг кандидатов в президенты
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