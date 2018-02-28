Ещё
Россия предупредила ООН о провокациях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия предупредила ООН о готовящихся провокациях с химоружием в Сирии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Reuters
России известно о планируемых провокациях с использованием химического оружия, в которых потом будут обвинять правительство Сирии. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает «Интерфакс».
«Предупреждаем, мы знаем о готовящихся химических провокациях, чтобы выставить виновным Дамаск. Нам известно, какие совещания проводятся с этой целью, где они проходят, и кто в них участвует», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
О планируемых провокациях с химоружием 25 февраля предупредило российское Министерство обороны. По данным ведомства, пять группировок боевиков в Восточной Гуте создали единый центр руководства.
27 февраля газета The New York Times со ссылкой на неопубликованный отчет экспертов ООН написала, что химическое оружие сирийскому правительству могла поставлять КНДР.
Ранее в феврале президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности нанести удар по местам хранения химоружия в Сирии, если случаи его применения будут доказаны.
Lenta.ru: последние новости
Раскрыт вероятный способ доставки кокаина из Аргентины в Россию Крым решил засудить Украину Путин поручил ФСО бороться с хакерами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» обязали уплатить $4,63 млрд «Нафтогазу»406
«Желаю этой помойке закрыться»: скандал на НТВ210
«США блокируют резолюцию РФ в ООН»26
Путин поставил условие транзита газа через Украину686
«Держись, Ксюша!»: Пугачева вступилась за Собчак63
Видео
03:51
Путин поставил условие транзита газа через Украину
Экономика Украина
00:58
Порошенко обратился к РФ с требованием по Крыму
Украина В мире
00:39
Бузовой запретили выступать в намоленном месте
Шоу-бизнес
00:34
«Пули прошли насквозь»: неизвестный устроил стрельбу в Петербурге
Происшествия
00:44
«Жириновский хамло»: россияне заступились за Собчак
Шоу-бизнес
00:53
«Желаю этой помойке закрыться»: скандал на НТВ
Происшествия
00:54
Польский журналист решил покинуть Россию
Происшествия
01:30
Назван тайный покровитель Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
03:15
«Доигрался Жир!» Реакция штаба Собчак на инцидент у Соловьева
Политика Выборы 2018
02:16
Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа съели львы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение