Посольство России в Литве готово к проведению президентских выборов-2018

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.

"Избирательные участки в пяти городах Литвы технически подготовлены, комиссии созданы, в ближайшие дни в Вильнюс будут доставлены бюллетени для голосования", — сказал Удальцов на конференции.

Он отметил, что во время выборов президента РФ в Литве будут открыты избирательные участки в Вильнюсе, Клайпеде Каунасе , Шяуляе и Висагинасе

Генеральный консул РФ в Литве Александр Грачев обратил внимание на то, что с целью повышения активности и явки избирателей на участки «посольство отправило каждому гражданину РФ, проживающему и состоящему в базе данных дипломатических представительств России, письменное приглашение к участию в выборах, после приглашение будет продублировано по электронной почте, и третьим этапом станет смс-сообщение».

По данным посольства, в Литве проживает около 10-11 тысяч граждан РФ, обладающих правом голоса. В прошлом году в голосовании на выборах в Госдуму РФ в Литве приняли участие 2077 россиян.

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