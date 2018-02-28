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Посольство России в Литве готово к проведению президентских выборов-2018
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Посольство России в Литве готово к проведению президентских выборов-2018 

РИА Новости 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 28 фев — РИА Новости. Посольство России в Литве готово к проведению предстоящих президентских выборов, сообщил в среду на пресс-конференции в дипломатическом ведомстве чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Удальцов.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
"Избирательные участки в пяти городах Литвы технически подготовлены, комиссии созданы, в ближайшие дни в Вильнюс будут доставлены бюллетени для голосования", — сказал Удальцов на конференции.
Он отметил, что во время выборов президента РФ в Литве будут открыты избирательные участки в Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Шяуляе и Висагинасе.
Генеральный консул РФ в Литве Александр Грачев обратил внимание на то, что с целью повышения активности и явки избирателей на участки «посольство отправило каждому гражданину РФ, проживающему и состоящему в базе данных дипломатических представительств России, письменное приглашение к участию в выборах, после приглашение будет продублировано по электронной почте, и третьим этапом станет смс-сообщение».
По данным посольства, в Литве проживает около 10-11 тысяч граждан РФ, обладающих правом голоса. В прошлом году в голосовании на выборах в Госдуму РФ в Литве приняли участие 2077 россиян.
На пост президента России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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