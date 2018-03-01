Ещё
В РФ хотят национализировать банковскую систему
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сурайкин призвал национализировать российскую банковскую систему 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Кандидат в президенты РФ Максим Сурайкин в ходе предвыборных дебатов заявил, что стране нужно национализировать банковскую систему, в том числе для спасения малых предприятий.
"Мы должны начать с национализации банковской системы. Это та петля, которая душит экономику… Какое развитие производства может быть в системе, когда рентабельность производства 15%, а банковский кредит 20%… Будут разоряться малые предприятия постоянно. Только единая государственная банковская система", — сказал Сурайкин в ходе дебатов на Первом канале.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
РИА Новости: последние новости
Собчак поделилась впечатлением от потасовки с Жириновским на дебатах Явлинский предложил отменить подоходный налог для бедных семей Грудинин считает необходимым выход России из ВТО
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пентагон «осадил» Порошенко после слов об оружии21
«Газпром» резко отреагировал на решение по «Нафтогазу»24
Путин поставил условие транзита газа через Украину712
«Хамло!»: Россияне заступились за Собчак101
Раскрыта роль Украины в возможной войне США с РФ16
Видео
03:51
Путин поставил условие транзита газа через Украину
Экономика Украина
00:58
Порошенко обратился к РФ с требованием по Крыму
Украина В мире
00:39
Бузовой запретили выступать в намоленном месте
Шоу-бизнес
00:34
«Пули прошли насквозь»: неизвестный устроил стрельбу в Петербурге
Происшествия
00:44
«Жириновский хамло»: россияне заступились за Собчак
Шоу-бизнес
00:53
«Желаю этой помойке закрыться»: скандал на НТВ
Происшествия
00:54
Польский журналист решил покинуть Россию
Происшествия
01:30
Назван тайный покровитель Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
03:15
«Доигрался Жир!» Реакция штаба Собчак на инцидент у Соловьева
Политика Выборы 2018
02:16
Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа съели львы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение