Жириновский хочет внести поправки для выборов

Лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский намерен внести поправки в закон о выборах президента, где будут прописаны основания для отказа в регистрации.
"В законе о выборах президента нет вообще никаких ограничений. С улицы любой бомж — пожалуйста, кандидат в президенты. Поэтому мы хотим внести поправки в закон о выборах президента, и там должны быть основания для отказа в регистрации или для отмены в регистрации", — сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 1".
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").