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Жириновский хочет внести поправки для выборов
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Жириновский хочет внести поправки в закон о выборах президента 

РИА Новости 28 февраля 2018
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Лидер ЛДПР, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский намерен внести поправки в закон о выборах президента, где будут прописаны основания для отказа в регистрации.
"В законе о выборах президента нет вообще никаких ограничений. С улицы любой бомж — пожалуйста, кандидат в президенты. Поэтому мы хотим внести поправки в закон о выборах президента, и там должны быть основания для отказа в регистрации или для отмены в регистрации", — сказал Жириновский в эфире телеканала "Россия 1".
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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