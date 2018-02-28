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В ЦИК прокомментировали перепалку Собчак и Жириновского
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В ЦИК прокомментировали перепалку Собчак и Жириновского в ходе дебатов 

RT на русском 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Секретарь Центральной избирательной комиссии Майя Гришина прокомментировала RT перепалку кандидата в президенты России Ксении Собчак и её соперника, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в ходе которой Собчак облила оппонента водой.
«Этот вопрос вне компетенции ЦИК. Всё, что касается взаимоотношения кандидатов, находится не только в плоскости избирательного закона, но и во всех остальных законодательных рамках. Каких-то специальных норм по данному случаю не предусмотрено. Дебаты, происходящие в прямом эфире, не контролируются центральной избирательной комиссией. Но, если кто-то из кандидатов посчитает, что такими действиями были нарушены его избирательные права, ЦИК будет обязан рассмотреть такое обращение», — заявила она.
Ранее кандидат в президенты России Ксения Собчак облила Владимира Жириновского водой во время дебатов на телеканале «Россия 1».
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