Собчак высказалась о скандале с Жириновским

«Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии», — добавила Собчак.

Телеведущая также заметила, что со стороны происходящее «выглядело грустно».

В комментарии « Комсомольской правде » Собчак заявила , что собирается попросить Останкино предоставить ей «охрану от Жириновского» и ждет от политика извинений.

«Я жду извинений, что я буду общаться с неуравновешенным человеком. Это чревато для здоровья», — отметила она.

Сам Владимир Жириновский извиняться, кажется, не собирается. По его мнению, кандидаты, участвующие в дебатах, устроили провокацию.

«Фиктивный кандидат Сергей Бабурин , который имитирует русского националиста, откусывая крохи голосов у главных оппонентов, беззастенчиво оболгал Владимира Жириновского, заявив, что тот якобы радовался расстрелу Верховного Совета РСФСР в 1993 году.

Когда лидер ЛДПР ткнул в эту ложь и потребовал у Бабурина объясниться, вновь подключилась Собчак. С ухмылкой она прокомментировала горячую полемику:

«В вашем возрасте вредно так волноваться» и потребовала «прекратить балаган», обращаясь почему-то к Жириновскому, который лишь требовал прекратить лгать. Это типичные провокационные фразы или на современном сленге «троллинг», цель которых взбесить оппонента. Надо признать, это удалось», — заявили в пресс-службе лидера ЛДПР.

Напомним, во время записи теледебатов кандидатов на пост президента РФ Владимир Жириновский нецензурно высказался в адрес Ксении Собчак, после чего она облила его водой.