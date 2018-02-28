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Собчак высказалась о скандале с Жириновским
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Собчак высказалась о скандале с Жириновским 

Рамблер 6 часов назад
Фото: ТАСС
Ксения Собчак призналась, что находится «под ярким впечатлением» от телеэфира с Владимиром Жириновским. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
«Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии», — добавила Собчак.
Телеведущая также заметила, что со стороны происходящее «выглядело грустно».
>> Собчак облила водой обматерившего ее Жириновского
В комментарии «Комсомольской правде» Собчак заявила, что собирается попросить Останкино предоставить ей «охрану от Жириновского» и ждет от политика извинений.
«Я жду извинений, что я буду общаться с неуравновешенным человеком. Это чревато для здоровья», — отметила она.
Сам Владимир Жириновский извиняться, кажется, не собирается. По его мнению, кандидаты, участвующие в дебатах, устроили провокацию.
«Фиктивный кандидат Сергей Бабурин, который имитирует русского националиста, откусывая крохи голосов у главных оппонентов, беззастенчиво оболгал Владимира Жириновского, заявив, что тот якобы радовался расстрелу Верховного Совета РСФСР в 1993 году.
Когда лидер ЛДПР ткнул в эту ложь и потребовал у Бабурина объясниться, вновь подключилась Собчак. С ухмылкой она прокомментировала горячую полемику:
«В вашем возрасте вредно так волноваться» и потребовала «прекратить балаган», обращаясь почему-то к Жириновскому, который лишь требовал прекратить лгать. Это типичные провокационные фразы или на современном сленге «троллинг», цель которых взбесить оппонента. Надо признать, это удалось», — заявили в пресс-службе лидера ЛДПР.
Напомним, во время записи теледебатов кандидатов на пост президента РФ Владимир Жириновский нецензурно высказался в адрес Ксении Собчак, после чего она облила его водой.
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