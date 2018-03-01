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Выборы президента в Армении пройдут 2 марта
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Выборы президента в Армении пройдут 2 марта 

Российская Газета 1 марта 2018
Фото: Российская Газета
2 марта в Армении должны избрать нового президента. Единственным кандидатом стал Армен Саркисян (65 лет), посол Армении в Великобритании, в 1996-1997 годах был премьер-министром республики.
Саркисян выдвинут от правящей Республиканской партии (РПА) и находящейся с ней в коалиции Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн». За его выдвижение высказались 65 депутатов парламента. Оппозиционная партия «Царукян», вторая по численности в законодательном органе страны, ей принадлежит 31 место в парламенте, заявила, что отдаст голоса за кандидата, выдвинутого правящей партией. Другая оппозиционная партия «Елк» (девять депутатов) объявила, что намерена голосовать против. Всего для победы кандидату в президенты надо набрать минимум 79 голосов в парламенте из 105.
Полномочия нынешнего президента Армении Сержа Саргсяна, занимающего пост президента Армении с весны 2008 года, истекают 9 апреля.
Надо учесть, что с окончанием президентских полномочий Саргсяна Армения переходит к модели парламентской республики, главным лицом становится премьер-министр, тогда как президенту остаются по большей части представительские функции. Тем не менее, как полагают эксперты, Армен Саркисян, политик, дипломат и бизнесмен, имеющий свои деловые интересы как в РФ, так и в странах Евросоюза, сможет использовать свои опыт и связи для привлечения инвестиций в республику.
Саркисян уже высказался на эту тему, заявив, что вступление Армении в ЕАЭС и параллельное подписание соглашения о партнерстве с Евросоюзом стали правильными шагами. «Став членом ЕАЭС, Армения открыла для себя окно в 200-миллионный рынок. Подписав соглашение с ЕС, мы стали единственной страной, которая имеет правильные отношения с Евросоюзом и тесные отношения с Россией и другими странами ЕАЭС», — отметил кандидат в президенты. Также, по его словам, Армения имеет все шансы стать «технологическим центром».
1 февраля Саркисян побывал в Москве, после чего отправился в Милан и в Лондон. Кто станет премьер-министром Армении, пока неизвестно. Согласно законодательству республики, кандидаты на эту должность должны быть выдвинуты правящей партией. При этом Серж Саргсян ранее отмечал, что, возможно, не станет претендовать на пост премьера.
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