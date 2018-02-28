«Доигрался Жир!» Реакция штаба Собчак на инцидент у Соловьева

«Сейчас будем консультироваться с адвокатами, чтобы это было не просто сотрясанием воздуха, а действенной жалобой», — сказала Чудинова.

На своей странице в Facebook Чудинова написала: "Собчак у Соловьева вылила на Жириновского стакан воды! Ааааааа! Доигрался Жир!"

Ссора кандидатов на пост президента РФ Жириновского и Собчак произошла во время записи дебатов на телеканале Россия-1 у Владимира Соловьева.

Соловьев комментировать инцидент отказался, сославшись на запрет со стороны ЦИК