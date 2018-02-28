«Доигрался Жир!» Реакция штаба Собчак на инцидент у Соловьева 

Ксения Собчак намерена обратиться с жалобой на лидера ЛДПР Владимира Жириновского из-за оскорблений во время предвыборных дебатов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба Собчак Ксению Чудинову.
«Сейчас будем консультироваться с адвокатами, чтобы это было не просто сотрясанием воздуха, а действенной жалобой», — сказала Чудинова.
На своей странице в Facebook Чудинова написала: "Собчак у Соловьева вылила на Жириновского стакан воды! Ааааааа! Доигрался Жир!"
Ссора кандидатов на пост президента РФ Жириновского и Собчак произошла во время записи дебатов на телеканале Россия-1 у Владимира Соловьева.
Соловьев комментировать инцидент отказался, сославшись на запрет со стороны ЦИК.
«Не имею права. Нет. ЦИК запрещает», — сообщил он.