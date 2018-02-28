Песков высказался о связи Патрушева с задержанием Рыбки

Песков не увидел связи между визитом Патрушева в Таиланд и задержанием Рыбки

В среду Патрушева в доме правительства в Бангкоке принял премьер-министр Королевства генерал Прают Чан-Оча.

Напомним, шестеро задержанных участников дела о нелегальных секс-тренингах в Паттайе, включая видеоблогеров Александра Кириллова Анастасию Вашукевич , известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, были выпущены во вторник под залог в размере 150 тыс. батов (4,7 тыс. долларов) за одного человека. Однако позже они вновь были взяты под стражу сотрудниками Иммиграционного бюро Таиланда.

Тем временем Вашукевич, которая находилась в трудных условиях и застудила почки, сообщила, что готова предоставить иностранным спецслужбам любую информацию, если они помогут ей выйти из тайской тюрьмы.