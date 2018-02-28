Песков высказался о связи Патрушева с задержанием Рыбки

Визит секретаря Совета безопасности Николая Патрушева в Таиланд не имеет отношения к задержанию там российских граждан, официальные визиты прорабатываются заблаговременно, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Секретарь Совета безопасности России осуществляет международную деятельность, принимает участие в международных обменах визитами. Подобные визиты, конечно, согласовываются заблаговременно. Конечно же, нелепо каким-то образом ассоциировать это с задержаниями российских граждан на территории Таиланда», — сказал Песков, передает РИА «Новости».
В среду Патрушева в доме правительства в Бангкоке принял премьер-министр Королевства генерал Прают Чан-Оча.
Напомним, шестеро задержанных участников дела о нелегальных секс-тренингах в Паттайе, включая видеоблогеров Александра Кириллова и Анастасию Вашукевич, известных под псевдонимами Алекс Лесли и Настя Рыбка, были выпущены во вторник под залог в размере 150 тыс. батов (4,7 тыс. долларов) за одного человека. Однако позже они вновь были взяты под стражу сотрудниками Иммиграционного бюро Таиланда.
Тем временем Вашукевич, которая находилась в трудных условиях и застудила почки, сообщила, что готова предоставить иностранным спецслужбам любую информацию, если они помогут ей выйти из тайской тюрьмы.
9 февраля против Вашукевич и Кириллова, разместивших в соцсетях фотографии, на которых изображен российский олигарх Олег Дерипаска, а также аудиозаписи его разговоров, был подан иск, в ответ на который Настя Рыбка заявила, что может написать заявление о групповом изнасиловании.