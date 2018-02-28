Для участия в выборах за границей создано 400 участков

"За пределами РФ образовано 400 избирательных участков на территории 145 стран", — сказал он на заседании комиссии.

Россияне, находящиеся за границей, смогут проголосовать на выборах президента России на 400 избирательных участках в 145 странах. Об этом сообщил в среду член Центризбиркома РФ Василий Лихачев.