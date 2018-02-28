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Для участия в выборах за границей создано 400 участков
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Для голосования россиян на выборах президента РФ за границей создано 400 участков 

ТАСС 28 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Россияне, находящиеся за границей, смогут проголосовать на выборах президента России на 400 избирательных участках в 145 странах. Об этом сообщил в среду член Центризбиркома РФ Василий Лихачев.
"За пределами РФ образовано 400 избирательных участков на территории 145 стран", — сказал он на заседании комиссии.
Ранее в ЦИК сообщали о формировании 393 избирательных участков за рубежом.
Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что россияне, живущие за границей, проявляют большой интерес к предстоящим 18 марта выборам.
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