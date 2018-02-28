Патрушев обсудил с премьером Таиланда отношения двух стран

Патрушев обсудил с премьером Таиланда двусторонние отношения

Прают Чан-оча и Патрушев обсудили различные вопросы российско-таиландских отношений, уделив особое внимание взаимодействию в области укрепления международной и региональной безопасности, отметили в пресс-службе.

Собеседники подчеркнули, что залогом выстраивания плодотворного двустороннего взаимодействия является взаимное уважение и доверие, схожесть взглядов по многим международным и региональным вопросам.

Стороны выразили удовлетворение эффективным взаимодействием между правоохранительными органами двух стран в борьбе с транснациональной организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Также сторонами была дана высокая оценка установившемуся прочному каналу связи между советами безопасности России и Таиланда с целью своевременного реагирования на новые вызовы и угрозы, в том числе в сфере информационной безопасности и противодействия международному терроризму, сообщили агентству в пресс-службе Совбеза.

На встрече была затронута тема повышения эффективности российско-таиландского торгово-экономического сотрудничества, высказана заинтересованность в дальнейшем развитии туристической отрасли и обеспечения безопасности российских туристов в Таиланде.