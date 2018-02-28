МИД высказался о ситуации с «кокаиновым делом»

МИД увидел в ситуации с «кокаиновым делом» попытку очернить связи России и Аргентины

Сергей Рябков. Подробности, которыми обрастает ситуация с «кокаиновым делом», изобретают люди, заряженные изначально на работу по очернению сотрудничества России и Аргентины. Об этом заявил замглавы МИД России

«Изобретением и изготовлением всех подробностей, которая обрастает эта ситуация, занимаются люди, которые заряжены изначально на выискивание негатива и придумывания небылиц — по большому счету целенаправленную работу по очернению продуктивного и во многом беспрецедентного сотрудничества, которые сделало возможным раскрытие обстоятельств этого резонансного дела», — приводит слова Рябкова РИА Новости.

Он также заявил, что никакие информационные вбросы последних дней не имеют отношения к реальному делу.

Он прокомментировал спекуляции о том, что в начале якобы происходила оперативная работа спецслужб Аргентины, а российская сторона подключилась лишь потом.

По словам дипломата, «всё это осуществлялось с точностью до наоборот»..

«Больше я не вижу никаких резонных поводов продолжать обсуждение этой темы. Следственные действия проведены. Что дальше происходит вокруг этого — это вопрос к правоохранительным органам», — заявил Рябков. При этом Рябков отметил, что рассуждения о том, что к этому делу причастны те или иные структуры, не упомянутые в официальных комментариях ФСБ или МИД, являются «вообще злонамеренными наветами и домыслами из разряда фейк-ньюс».

22 февраля стало известно, что спецслужбы двух стран предотвратили отправку в Москву крупной партии кокаина.

Лидера преступной группы, которая пыталась осуществить данную поставку из Аргентины в Россию, объявили в международный розыск.