СМИ рассказали о судьбе Медведева

Высокопоставленные источники «Газеты.ру» заявили, что премьер-министр Дмитрий Медведев сохранит свой пост после президентских выборов 2018 года, но его кабинет министров ждут изменения.

Один из близких к Кремлю собеседников газеты пояснил, что Медведев «удачно выстроил работу с правительством для Путина». Другой источник, знакомый с ситуацией, отметил, что нового премьер-министра стали бы считать вероятным преемником главы государства на выборах в 2024 году.

Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. Инаугурация новоизбранного президента страны должна пройти 7 мая. После этого у главы государства будет две недели на то, чтобы внести в парламент кандидатуру на должность премьера. Структуру органов исполнительной власти глава правительства представит президенту в течение недели.