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СМИ рассказали о судьбе Медведева
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СМИ рассказали о судьбе Медведева 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Высокопоставленные источники «Газеты.ру» заявили, что премьер-министр Дмитрий Медведев сохранит свой пост после президентских выборов 2018 года, но его кабинет министров ждут изменения.
Один из близких к Кремлю собеседников газеты пояснил, что Медведев «удачно выстроил работу с правительством для Путина». Другой источник, знакомый с ситуацией, отметил, что нового премьер-министра стали бы считать вероятным преемником главы государства на выборах в 2024 году.
По данным «Газеты.ру», вице-премьеры в новом правительстве могут получить «более высокий статус», а их число якобы хотят увеличить с девяти до 12. Источники издания предположили, что среди вице-премьеров должностей могут лишиться Дмитрий Рогозин и Сергей Приходько, «немного шансов» и у Виталия Мутко.
Выборы президента состоятся 18 марта 2018 года. Инаугурация новоизбранного президента страны должна пройти 7 мая. После этого у главы государства будет две недели на то, чтобы внести в парламент кандидатуру на должность премьера. Структуру органов исполнительной власти глава правительства представит президенту в течение недели.
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