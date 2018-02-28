Кого затронут мартовские законы

Мартовские законы затронут автолюбителей, туристов и дачников

С 1 марта все электрические приборы станут безопаснее для потребителей. Об этом говорится в Решении Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 N 113 (в нем можно найти полный перечень электронной техники и список опасных веществ).

Документ ограничивает применение свинца, ртути, кадмия и прочих опасных веществ в компьютерах, холодильниках, мобильных телефонах, стиральных машинах, пылесосах, утюгах и других бытовых электроприборах.

До 1 марта 2020 года допускаются производство и выпуск в обращение изделий электротехники и радиоэлектроники без документов об оценке соответствия требованиям этого техрегламента. А потом опасные приборы станут вне закона.

У "амнистии капиталов" появилось второе дыхание

С 1 марта начнется второй этап "амнистии капиталов". Она продлится на год дольше, чем предполагалось — до марта следующего года. Как уже писала "РГ", теперь можно задекларировать не только действующие, но и закрытые счета, если они были открыты до 1 января 2018 года. Также декларацию можно подать в любую налоговую инспекцию или в центральный аппарат ФНС. До этого разрешалось подавать документы только по месту жительства. Ради продления "амнитисии" был принят пакет из трех документов.

Депутаты решили избавить дачников от новой "головной боли"

С 1 марта оформить в собственность незарегистрированные дачи станет сложнее. Другими словами, с весны заканчивается "дачная амнистия". Об этом говорится в Федеральном законе от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".

Но власти решили ее продолжить. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о продлении сроков "дачной амнистии" для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) до 1 марта 2020 года. Документ еще должны одобрить в Совете Федерации и попасть на стол президента России. Напомним, что благодаря "дачной амнистии" зарегистрировать права собственности на жилой дом можно без разрешения на ввод его в эксплуатацию.

"Возможность использования "дачной амнистии" позволила владельцам привести в "порядок" личные земельно-имущественные отношения. Те, кто не успеет оформиться в льготном режиме, столкнется с более сложной процедурой при кадастровом учете, вводе в эксплуатацию и регистрации соответствующих прав на объекты", — об этом "Российской газете" рассказал управляющий партнер юридической компании LDD, руководитель практики "Строительство и инжиниринг" Заур Алескеров.

Еще одна страна отменила безвизовый режим для россиян

С 15 марта россияне больше не смогут въезжать в Македонию без визы. Страна возобновляет для граждан РФ визовый режим. Напомним, что туристы из России еще более двух недель могут приезжать в Македонию без визы, но только на короткий срок, продолжительность которого не превышает 90 дней.

Водителям придется выполнять новые правила ПДД С 18 марта всем автолюбителям придется в обязательном порядке надевать светоотражающие жилеты при вынужденной остановке за пределами города, поселка или другого населенного пункта. Об этом говорится в Постановлении Правительства РФ от 12.12.2017 N 1524. Как уже писала "РГ", никакие наказания за выход без жилета не планируются. Хотя в других странах за отсутствие жилета в машине водитель может нарваться на крупный штраф.

"Действительно, в законе пока ничего не сказано об ответственности за отсутствие светоотражающей одежды у водителей. Поэтому можно смело утверждать — не будет предусмотрено наказание, не будет и светоотражающей одежды у водителей, а, следовательно, не будет исполняться закон", — рассказала эксперт "РГ" Виктория Данильченко

По мнению эксперта, напротив, если чиновники установят даже минимальное денежное взыскание, то норма начнет работать. Вспомним хотя бы ажиотаж, возникший после решения об обязательной наклейке знака "Ш" на машину с шипованной резиной. "Кроме того, водитель, который не исполнил должным образом требования нового закона, может не только стать жертвой ДТП, но и быть признан его виновником, потому что на нем не было одежды со светоотражающими элементами в момент происшествия", — добавила Виктория Данильченко.