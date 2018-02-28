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США обещали «жесткую» политику с Москвой
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В Белом доме пообещали продолжить «жесткую» политику в отношении Москвы 

Lenta.ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Действующая администрация США продолжит жесткую политику в отношении России. Об этом на брифинге заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
«Мы останемся жесткими, какими были и в первый год [нахождения во власти президента Дональда Трампа], — сказала она. — Мы рассматриваем несколько вариантов действий, чтобы предотвратить вмешательство России в предстоящие выборы в США».
Одновременно с Сандерс выступала официальный представитель Госдепартамента Хизер Науерт, заявившая, что США и Россия пока не готовы двигаться дальше в налаживании отношений, передает ТАСС.
27 февраля министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что США введет новые санкции против России в ближайшие 30 дней. «Мы применяем все существующие ограничения и вводим новые», — пояснил он.
Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на выборы американского президента в 2016 году. По данным спецслужб США, российская разведка использовала хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии. Россия отвергает обвинения в причастности к взломам.
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