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Россию обвинили в желании перекроить границы мира
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Глава Пентагона обвинил Россию в стремлении перекроить международные границы 

ТАСС 2 часа назад
Фото: © AP Photo/Carolyn Kaster
Министр обороны США Джеймс Мэттис обвинил во вторник Россию в стремлении перекроить международные границы, используя силу. Выступая на встрече в Пентагоне с коллегой из Черногории Предрагом Бошковичем, он поздравил Подгорицу с тем, что она "стала составной частью НАТО, укрепив трансатлантический союз".
"Вместе с другими членами НАТО мы противостоим общим угрозам в сфере безопасности. Против этого выступает Россия, которая стремится силой перекроить международные границы, а также получить возможность прибегать к праву вето в отношении принимаемых европейцами дипломатических, экономических решений и решений в области безопасности", — сказал Мэттис. По его словам, США и дальше будут призывать Россию "соблюдать как букву, так и дух взятых на себя международных обязательств".
Мэттис подчеркнул приверженность США укреплению военных отношений с Черногорией. Бошкович, в свою очередь, заметил, что, присоединившись к НАТО, Черногория "успешно выполнила свою первую внешнеполитическую приоритетную задачу".
Черногория стала 29-м членом НАТО 5 июня прошлого года. Власти Черногории провели решение о вступлении в альянс через контролируемый ими парламент 28 апреля. Оппозиция бойкотировала это заседание. Референдум по этому вопросу в стране не проводился.
Как заявил 16 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews, Черногорию пытаются разыграть как разменную карту в "русофобской борьбе".
"Им навязали членство в НАТО, категорически отказавшись от проведения референдума, — отметил он. — Мы считаем, что линия на то, чтобы поскорее эту территорию завлечь, "засосать" в НАТО, противоречит всем клятвенным обещаниям, которые нам давали, когда воссоединялась Германия, о том, что НАТО не будет продвигаться ни на дюйм". "На Балканах опять пытаются из "мягкого подбрюшья" сделать некую конфронтационную зону", — добавил он.
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