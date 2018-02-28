«Россия хочет силой перекроить границы»

Пентагон заявил о стремлении России «силой перекроить границы»

На встрече в Пентагоне с коллегой из Черногории Предрагом Бошковичем он заявил, что НАТО противостоит «общим угрозам в сфере безопасности». По версии Мэттиса, «против этого выступает Россия», передает ТАСС

Он заявил, что Россия хочет «силой перекроить международные границы, а также получить возможность прибегать к праву вето в отношении принимаемых европейцами дипломатических, экономических решений и решений в области безопасности».

Глава Пентагона поздравил Черногорию с тем, что та вошла в НАТО, «укрепив трансатлантический союз». Он заявил, что США привержены укреплению военных отношений с Черногорией.

Бошкович подчеркнул, что, вступив в альянс, Черногория «успешно выполнила свою первую внешнеполитическую приоритетную задачу».