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РФ распространила проект ООН в поддержку резолюции перемирия в Сирии
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РФ распространила проект ООН в поддержку резолюции перемирия в Сирии 

РИА Новости 28 февраля 2018
ООН, 28 фев — РИА Новости. Россия распространила проект заявления Совбеза ООН в поддержку выполнения резолюции по режиму прекращения огня и гуманитарной паузе в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы распространили проект заявления председателя по выполнению резолюции, поставили его на умолчание сегодня до 13 часов, призываем Совет его принять", — сказал Небензя на заседании СБ ООН в среду.
СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы. С 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 местного времени в Восточной Гуте, по поручению президента РФ Владимира Путина, введена ежедневная гуманитарная пауза. При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства"*, "Джебхат ан-Нусры"*, "Аль-Каиды"* (все запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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