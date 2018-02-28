РФ распространила проект ООН в поддержку резолюции перемирия в Сирии

"Мы распространили проект заявления председателя по выполнению резолюции, поставили его на умолчание сегодня до 13 часов, призываем Совет его принять", — сказал Небензя на заседании СБ ООН в среду.

СБ ООН принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии, однако террористы продолжают обстрелы. С 27 февраля с 9.00 утра до 14.00 местного времени в Восточной Гуте, по поручению президента РФ Владимира Путина , введена ежедневная гуманитарная пауза. При этом режим прекращения огня не будет распространяться на военные операции против "Исламского государства" *, "Джебхат ан-Нусры" *, "Аль-Каиды" * (все запрещены в РФ) и других лиц и организаций, связанных с этими террористическими структурами.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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