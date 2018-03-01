Стало известно, сколько россиян собираются на выборы-2018

Опрос показал, сколько россиян собираются голосовать на выборах президента

Более 80% россиян допускают возможность участия в выборах президента РФ в 2018 году, следует из опубликованных в четверг результатов опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Фонд "Общественное мнение" — российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями.

Отвечая на вопрос "Вы лично примете или не примете участие в выборах президента РФ в марте этого года?", 64,3% опрошенных отметили, что совершенно точно примут участие в выборах, еще 19,9% респондентов сказали, что, вероятно, примут участие в выборах президента, 12% россиян не примут участия в выборах, а 3,9% респондентов еще не определились. Из данных опроса следует, что всего 84,2% россиян допускают возможность участия в выборах президент РФ.