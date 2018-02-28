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Крым решил засудить Украину
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В Крыму готовят десятки исков к Украине 

РИА Новости 8 часов назад
Власти Крыма направят в украинские суды десятки исков с требованием возместить ущерб из-за энергетической блокады полуострова, сообщил руководитель экспертного совета по международно-правовым вопросам при крымском правительстве Александр Молохов.
В ноябре 2015 года украинские радикалы подорвали четыре ЛЭП, в результате Крым был полностью обесточен. Блэкаут удалось преодолеть благодаря запуску энергомоста с Кубани, последняя его нитка была запущена в мае 2016 года.
"Мы готовим несколько десятков исков, потому что довольно большое количество людей пострадало в результате блэкаута. Среди наших потенциальных клиентов в том числе молокозавод в Алуште, у которого испортилась продукция из-за перебоев с электричеством. Мы готовим масштабное юридическое наступление", — сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, иски будут подаваться в течение года. "Мы призываем людей, которые пострадали от блэкаута, обращаться в нашу рабочую группу. Мы столкнулись с тем, что многие люди побаиваются судиться с Украиной. У многих там остались какие-то связи, родственники, поэтому есть опасения. Мы понимаем этих людей, но у кого нет таких опасений, мы призываем присоединиться, потом будет поздно", — подчеркнул Молохов.
Он напомнил, что хозяйственный суд Киева не стал рассматривать иск крымского рыбокомбината с требованием возместить ущерб в 53 миллиона рублей, который предприятие понесло из-за перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. "Мы готовим кассационную жалобу, которая будет подана через неделю. У нас нет никаких иллюзий, кассация, скорее всего, завершится также, то есть никто по существу этот иск на Украине рассматривать не собирается, поэтому далее мы будем обращаться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге", — заявил собеседник агентства.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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