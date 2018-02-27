Путин расширил полномочия ФСО 

Российский президент Владимир Путин расширил полномочия Федеральной службы охраны (ФСО). Отмечается, что в число полномочий ведомство теперь войдёт участие в мероприятиях по информационному противоборству и борьбе с кибератаками.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, в обязанности также входит «обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей».
«Внести в положение о Федеральной службе охраны России… следующие изменения: пункт 4 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей», — говорится в указе.
Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал закон о расширении полномочий ФСО, который был подписан в июле 2017 года.