Путин расширил полномочия ФСО 

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в положение о Федеральной службе охраны России… следующие изменения: пункт 4 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей», — говорится в указе.

Кроме того, в обязанности также входит «обеспечение защиты персональных данных объектов государственной охраны и членов их семей».