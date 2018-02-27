Жители двух удаленных сел в Дагестане досрочно проголосуют на выборах президента РФ

Досрочное голосование на выборах президента РФ пройдет 4 марта в двух удаленных населенных пунктах Дагестана — селе Остров Чечень Кировского района Махачкалы и селе Хушет Цумадинского района, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе избиркома региона.

"Избирательная комиссия Республики Дагестан приняла решение о проведении 4 марта 2018 года досрочного голосования на территории с. Остров Чечень Кировского района г. Махачкалы и с. Хушет Цумадинского района", — сообщил собеседник агентства. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Досрочное голосование внутри страны начинается не ранее чем за 20 дней до дня выборов.

По данным избиркома, голосование в селе Остров Чечень пройдет в здании школы №23, здесь ждут прихода на участок 87 избирателей. В Хушете голосование состоится на избирательном участке в здании местной администрации, здесь смогут досрочно проголосовать 440 сельчан.