В Дагестане досрочно проголосуют на выборах

Досрочное голосование на выборах президента РФ пройдет 4 марта в двух удаленных населенных пунктах Дагестана — селе Остров Чечень Кировского района Махачкалы и селе Хушет Цумадинского района, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе избиркома региона.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Досрочное голосование внутри страны начинается не ранее чем за 20 дней до дня выборов.
"Избирательная комиссия Республики Дагестан приняла решение о проведении 4 марта 2018 года досрочного голосования на территории с. Остров Чечень Кировского района г. Махачкалы и с. Хушет Цумадинского района", — сообщил собеседник агентства.
По данным избиркома, голосование в селе Остров Чечень пройдет в здании школы №23, здесь ждут прихода на участок 87 избирателей. В Хушете голосование состоится на избирательном участке в здании местной администрации, здесь смогут досрочно проголосовать 440 сельчан.
Остров Чечень, на котором располагается одноименный рыбацкий поселок, находится в Каспийском море в 100 км от Махачкалы (при этом административно подчиняется Махачкале) и отделен от материка проливом шириной в несколько километров. Это один из самых труднодоступных населенных пунктов в республике. Цумадинский район находится в высокогорье и является одним из самых удаленных районов Дагестана, село Хушет расположено на границе с Грузией на высоте около 2 тысяч метров над уровнем моря (200 км от Махачкалы по дорогам республиканского и местного значения).