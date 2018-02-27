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«Хамло!»: Россияне заступились за Собчак
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«Жириновский хамло»: россияне заступились за несчастную Собчак 

Дни.ру 27 февраля 2018
Фото: РИА Новости
Подписчики аккаунтов Ксении Собчак в соцсетях решили поддержать кандидата в президенты после ее конфликта с лидером ЛДПР. Комментаторы выражают восхищение ее поведением, а Владимир Жириновский удостоился нескольких весьма нелетных эпитетов.
"Быдло и хамло" — самые мягкие определения, появившиеся под постом в Instagram Ксении Собчак. Такими комментариями подписчики выражают свое отношение к высказываниям Владимира Вольфовича в адрес их кумира.
Поводом стал инцидент во время теледебатов кандидатов в президенты, которые транслировались в прямом эфире канала "Россия 1". Жириновский постоянно перебивал одного из соперников — Сергея Бабурина. Ксения Собчак сделала замечание лидеру ЛДПР — после чего ей пришлось выслушать витиеватую тираду от ветерана президентских кампаний. Чтобы охладить не в меру распоясавшегося политика, телеведущая решила облить его водой.
Ксения Анатольевна, конечно, разместила запись эпизода в соцсети. "Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии. Наверное, со стороны это выглядело грустно", — подписала ролик телеведущая.
Реакция сторонников теледивы была ожидаемо бурной. "Он быдло и хамло, меня тошнит", написал некто paulkovatsch. "Позор, позор несчастная Россия", — поддерживает предыдущего оратора nika108. "Ужааас! Мы где находимся друзья? Что это? @xenia_sobchak я вашей стойкости и мудрости восхищаюсь. Может и за вас проголосую, в любом случае держитесь!", — пишет h_manush. "Ксена, надо было не водой эту жирную свинью обливать, а ногой в пах. И еще — в студии не нашлось ни одного мужика, чтобы врезать свинье. Как говорил Киса: Хамы!", — резко высказывается uladzimir123_l.
Глава предвыборного штаба Собчак, Ксения Чудинова, решила не отставать от своего шефа: о происшествии на теледебатах она сообщила в Facebook. "Собчак у Соловьева вылила на Жириновского стакан воды! Ааааааа! Доигрался Жир!", — написала Чудинова. Подписчики были в восторге. "Сильно!", "Мокрое место осталось", "Апельсиновый сок был бы каноничнее", прокомментировали они пост. Позже Чудинова заявила, что Ксения Собчак намерена обратиться с жалобой на лидера ЛДПР из-за оскорблений во время предвыборных дебатов.
Муж телеведущей, Максим Виторган, не стеснялся в выражениях в отношении Жириновского. "Слушайте, ну он старый …, как я могу на него реагировать? Больной человек, отрабатывает свой хлеб из года в год", — заявил актер. А ведущий теледебатов Владимир Соловьев комментировать инцидент отказался. По его словам, это запрещает Центризбирком.
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